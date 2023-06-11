منها اضطرابات الأعصاب..هذه آثار التعرض المزمن لمبيدات الحشرات

بقايا المبيدات الحشرية في الفاكهة والخضار يمكن أن تمنع الحمل عند النساء..كيف يمكن تجنبها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتواجد مبيدات الحشرات في العديد من المنازل. ورغم أنها تهدف إلى التخلص من الآفات الضارة، إلا أنها قد تضر بالأشخاص لدى استخدامها بطريقة خاطئة.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن التعرض للمبيدات بجرعات صغيرة على المدى الطويل يُعرف بـ"التعرض المزمن".

وقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمختلف أجزاء الجسم، مثل الغدد الصماء، والكبد، والكلى.

كما أنّها قد تؤدي لظهور بعض الآثار الصحية، ومنها:

مشاكل صحية في الدم

أورام حميدة أو مسرطنة

تغيرات جينية

اضطرابات الأعصاب

العيوب الخلقية في الأجنة

ولذلك من المهم اتباع الإرشادات لضمان استخدام المبيدات بأمان.

وأثناء استخدام المبيدات، يُوصى الأشخاص بالالتزام بهذه الخطوات:

رش المبيد على الحشرات مباشرةً، وفي شقوق الجدران، وأماكن تواجدها، واختبائها

تجنّب الرش المباشر على المفارش، أو الأواني المنزلية، أو أسطح إعداد الطعام في المطبخ

تجنّب الرش على النيران المكشوفة

تجنّب الأكل أو الشرب أو التدخين

تجنّب استنشاق المبيدات

كما يجب غسل اليدين بالصابون والماء جيدًا بعد الانتهاء من استخدام المبيدات، وتهوية الغرفة جيدًا قبل الدخول إليها واستخدامها بعد عملية الرّش.