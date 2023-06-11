ما أبرز منتجات الطعام عالية الملح ومتوسطة الملح وقليلة الملح؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحتوي العديد من منتجات الطعام على كميات كبيرة من الملح. ويجب أن يكون الأشخاص على دراية بها بهدف المحافظة على صحة الجسم بشكل أفضل.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأبرز منتجات الطعام التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، وتلك التي تحتوي على كمية متوسطة من الملح، وأخرى قليلة الملح.

منتجات عالية الملح:

الأجبان بأنواعها

مكعبات مرق الدجاج

المعلبات

أنواع الحساء جاهزة التحضير

منتجات متوسطة الملح

رقائق الذرة

رقائق البطاطس

التونة

منتجات قليلة الملح

البيض

الزبادي والألبان

الفاكهة

الخضار

ويعتقد الكثير من الأشخاص أن بعض أنواع الملح أفضل من غيرها. ولكن هذه ليست سوى شائعات، بحسب ما أوضحته تغريدة تابعة لحساب "عش بصحة" في وقت سابق، على "تويتر".

وفي الواقع، تحتوي جميع الأملاح على كمية متقاربة من الصوديوم. ومن الضروري الالتزام بالحد اليومي ذاته، أي 5 غرامات من الملح.

وتشمل أنواع الملح ما يلي:

الملح الخشن

الملح البحري

ملح الهملايا

ملح المائدة

وقد يوحي الملح الطبيعي بأنه أقل ضررًا من الملح المكرّر، ولكن ذلك مجرّد شائعة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر".

وأكّدت التغريدة أن النوعين من الملح يحتويان على كميّات مماثلة من الصوديوم، ولذلك، يُنصح بالحد من استخدامهما.