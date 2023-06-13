تشمل التعب المستمر.. 6 أعراض شائعة لأورام الدماغ

علماء يكشفون ما يحدث للدماغ عندما يفطر أحدهم قلبك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعد أورام الدماغ من أمراض السرطان الـ19 الأكثر انتشاراً في العالم.

وتنقسم تلك الأورام إلى حميدة، وهي بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر، وخبيثة، أي سرطانية، وذلك وفقًا لما ذكرته تغريدة تابعة للحساب الرسمي لتجمع الرياض الصحي على تويتر".

ورغم أنّ السبب الرئيسي لغالبية أورام الدماغ غير معروف، إلا أنّه توجد العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص الإصابة به.

ما هي عوامل خطر الإصابة بأورام الدماغ؟

العمر: تكون أورام الدماغ أكثر شيوعًا عند الأطفال وكبار السن

تكون أورام الدماغ أكثر شيوعًا عند الأطفال وكبار السن الجنس: الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بورمٍ في الدماغ. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع المحددة من أورام الدماغ التي تكون أكثر شيوعًا عند النساء، مثل الورم السحائي

الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بورمٍ في الدماغ. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع المحددة من أورام الدماغ التي تكون أكثر شيوعًا عند النساء، مثل الورم السحائي التعرض للإشعاع: الأشخاص الذين تعرّضوا لنوعٍ من الإشعاع يسمّى بالإشعاعات الأيونية أكثر عرضة لخطر الإصابة بأورام الدماغ

الأشخاص الذين تعرّضوا لنوعٍ من الإشعاع يسمّى بالإشعاعات الأيونية أكثر عرضة لخطر الإصابة بأورام الدماغ التاريخ العائلي: تحدث الإصابة بأورام الدماغ لصغيرة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بتاريخ عائلي مع أورام الدماغ، أو متلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بها

وتختلف أعراض أورام الدماغ بحسب الجزء المصاب، وفقًا لما أشارت إليه تغريدة تجمع الرياض الصحي الأول عبر "تويتر".

وتشمل أعراض أورام الدماغ التالي: