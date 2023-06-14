6 خطوات لحماية الجلد خلال فصل الصيف.. ما هي؟

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يحمي الجلد الجسم من البكتيريا والجراثيم، وينظم درجة حرارة الجسم.

ونشرت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، قائمة بأبرز الأشياء التي يجب القيام بها لحماية الجلد، وما يجب الامتناع عنه.

الخطوات التي يجب القيام بها لحماية الجلد:

استخدام كريم مرطب للوقاية من الجفاف

وضع واقي الشمس عند خروج من المنزل

الحرص على تغذية غنيّة بالألياف

عدم التعرض للشمس بغرض تسمير البشرة

الامتناع عن تدخين السجائر

الحدّ من التوتر أو الإجهاد

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الرسمي، أن استخدام واقي الشمس ليس فقط للحماية ضد الحروق الشمسية، بل للحماية أيضًا من شيخوخة الجلد المبكرة، وسرطان الجلد أيضًا.

وكلما وضع الشخص كمية أكبر من المنتج الواقي من الشمس، كلما زادت نسبة حماية الجلد.

وتتكوّن أشعّة الشمس التي تصل إلينا من نوعين من الأشعّة الضّارة، وهي الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطويلة، والأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة.

وإليك بعض أضرارها وخصائصها:

الأشعة فوق البنفسجيّة ذات الموجة الطويلة:

تُسبّب هذه الأشعّة شيخوخة الجلد، وتؤدي إلى ظهور التجاعيد، والتصبغات

يمكنها اختراق زجاج النوافذ، وطبقات الجلد العميقة أيضًا

الأشعّة فوق البنفسجيّة ذات الموجات القصيرة: