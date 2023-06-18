يُصيب البالغين أيضًا.. ما هو الطفح الجلدي الحراري؟

أصيب بـ 6 جلطات دماغية.. شاهد ما يحدث عندما تترك طفلًا في السيارة خلال حرارة الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لاحظت بعض التقرحات على جلدك في الآونة الأخيرة؟ قد يُشير ذلك لإصابتك بالتقرح الجلدي الحراري.

ولا تقتصر الإصابة بالطفح الجلدي الحراري على الأطفال فقط، إذ يُصاب به البالغون أيضًا، وخصوصًا في فصل الصيف، أو خلال الأجواء الحارة والرطبة، وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي لتجمع الرياض الصحي الأول بتغريدة على "تويتر".

ويحدث هذا الطفح الجلدي نتيجةً لانسداد قنوات التعرّق تحت الجلد.

وتتفاوت الأعراض بين تقرحات سطحية وعميقة، وقد تكون بعض أشكال هذا الطفح الجلدي مصحوبة بحكّة شديدة.

وعادةً ما تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها إلا إذا كانت من النوع العميق، أو في حال أدت لظهور تقرّحات.

وهناك العديد من الخطوات التي يمكنك القيام بها لتخفيف الأعراض،

وتتمثل أفضل طريقة لتخفيف الأعراض في العناية بالبشرة، وتخفيف التعرق، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

اتّبع الإرشادات التالية لتخفيف أعراض الطفح الجلدي الحراري: