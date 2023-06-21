لماذا يجب عدم ترك المياه والأدوية والعطور في السيارة؟

يمكن أن يحميك من أكثر أنواع السرطان شيوعًا.. ما أهمية وضع واقي الشمس؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من بين الأشخاص الذين يتركون عبوات المياه في السيارة؟ ربما حان الوقت لتغيير هذه العادة.



وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، من ترك بعض الأشياء والمواد في سيارتك، وتحديدًا في فصل الصيف.

والسبب أن بعض هذه المواد قد تتأثر سلامتها بارتفاع درجات الحرارة، خاصة إذا كنت تترك سيارتك في أماكن تتعرض للشمس لفترات طويلة.

ومن أبرز هذه المواد:

الأدوية

العطور

الماء

منتجات التجميل

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية أنه إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تبلغ 27 درجة مئوية، فستكون داخل السيارة:

31 درجة مئوية بعد مرور 20 دقيقة

47 درجة مئوية بعد مرور 40 دقيقة

50 درجة مئوية بعد مرور 60 دقيقة

كيف يمكن أن تؤذيك درجات الحرارة المرتفعة على الصعيد الشخصي؟

وأشارت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، إلى أن هناك عدد من الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، ومن بينها:

الإجهاد الحراري

ضربة الشمس

الطفح الجلدي

تشنجات العضلات

حروق الشمس

الوقاية

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بضرورة البقاء في مناطق مُكيّفة عند ارتفاع درجات الحرارة.

ولكن، يمكنك اتباع الإرشادات الوقائية التالية في حال اضطررت الخروج من منزلك: