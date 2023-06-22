دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنتجت السلطات الصينية أنّ الشيء الغريب الذي عُثِر عليه في وجبة طعام بكلية بالصين كان بالفعل رأس فأر، وذلك رُغم التأكيدات الرسمية السابقة التي ذكرت أنّه قطعة من عنق بط فقط. وشكّل ذلك أحدث تطوّر في فضيحة سلامة غذائية اجتاحت البلاد لفترة أسابيع.

وكشفت الضجة أيضًا عن مستويات عميقة من انعدام ثقة الجمهور تجاه الحكومات المحلية الصينية، والتي غالبًا ما تؤدي محاولاتها للتستر على الأخبار السلبية إلى نتائج عكسية.

وبدأ الجدل في الأول من يونيو/حزيران، عندما اكتشف طالب في كلية "جيانغشي" الصناعية للفنون التطبيقية بمقاطعة جيانغشي الجنوبية الشرقية شيئًا غريبًا في صحن طعامه بمطعم الكلية.

قال طالب صيني إنّه وجد رأس فأر في وجبته بمقصف كُليَّته. Credit: YouTube

وفي مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصين، التقط الطالب القطعة ذات الشعر الداكن بعصي تناول الطعام، واشتكى لموظفي المقصف أنّه عثر على رأس فأر.

وأجابت موظفة مؤكدةً: "هذا لحم بط".

ومن ثم سألها الطالب: "أليست هذه أسنان فأر؟"، وذلك أثناء الكشف عن القطع البيضاء الصغيرة في المنتصف، وشكل الأنف في الأعلى.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاقٍ واسع، وأثار ضجة في الصين، حيث تُشكل سلامة الغذاء قضية مهمة تثير قلق الجمهور عقب فضائح تشمل مسحوق حليب الأطفال الملوث، و "زيت المجاري"، وهو زيت مُعاد تدويره، ومُلوّث بمخلفات الطعام، أو حتّى مياه الصرف الصحي.

وفي الحادثة الأخيرة، أثار مقطع الفيديو مناقشات محتدمة عبر الإنترنت.

وانحازت العديد من التعليقات إلى الطالب، مشيرةً إلى التشابه الغريب لما وجده مع رأس جرذ.

ومع تصاعد ضغط الجمهور، أصدرت الكلية بيانًا في 3 يونيو/حزيران زعمت فيه أنّ الكائن الظاهر في الفيديو لم يكن رأس فأر، بل قطعة من عنق بط، وهي وجبة شائعة في الصين.

وجاء في البيان: "توصّل تحقيقنا إلى تصوير الفيديو في مقصف كليتنا بالفعل، ولكن محتواه لا يتطابق مع الحقائق".

وأضاف البيان أنّ الطالب دعا زملائه للنظر إلى ما وجده، وأكّد أنه عنق بط بالفعل، مع تقديمه توضيحًا مكتوبًا.

وأضافت المدرسة أنّ الجهة المُنظِّمة للسوق بالمنطقة المحلية أرسلت ضبّاط إنفاذ القانون إلى المقصف للتحقيق في الأمر.

وفي اليوم ذاته، ظهر مسؤول من الجهة المُنظِّمة للسوق بالمنطقة المحلية على محطة راديو وتلفزيون جيانغشي، مشيرًا إلى أنّ الضّباط "قارنوا الشيء مرارًا وتكرارًا وأكّدوا أنه بالفعل قطعة من عنق بط".

وفي غضون ذلك، انتشر فيديو "توضيحي" للطالب عبر الإنترنت قال فيه: "اكتشفت أنه ليس رأس فأر بل رقبة بط، لذا أردت توضيح الأمر".

وتواصلت CNN مع الكلية للحصول على تعليقها.

المزيد من الغضب

وفشلت النتائج الرسمية و "توضيح" الطالب في إقناع الجمهور.

وأدى الأمر بدلاً من ذلك إلى المزيد من الغضب عبر الإنترنت، واتّهم المستخدمون المدرسة والمسؤولين المحليين بالكذب والضغط على الطالب لتغيير رأيه.

وفي وجه الانتقادات العامّة، والسخرية المتزايدة، أعلنت حكومة جيانغشي في 10 يونيو/حزيران أنّها أطلقت تحقيقًا على مستوى المقاطعة في الحادث.

وبعد أسبوع، خلص فريق التحقيق المحلي إلى أن الجسم الغريب لم يكن قطعة من عنق بط، وأنّ الجهة المُنظِّمة للسوق المحلي والمدرسة توصّلت إلى "نتيجة خاطئة" لعدم التحقيق "بجدية".

واستنتج خبراء الحيوانات الذين فحصوا مقاطع فيديو والصور أنه رأس حيوان قارض، بحسب ما ذكره الفريق.

وأشار البيان إلى إلغاء ترخيص المقصف، وفرض أقصى عقوبة على الشركة التي تديره بموجب قوانين سلامة الغذاء، مضيفًا أنّ المسؤولين في الكلية والجهة المُنظِّمة للسوق المحلي سيُعاقبون أيضًا.

وكتبت إحدى التعليقات في موقع "ويبو" الصيني: "هكذا فقدت الحكومة مصداقيتها".