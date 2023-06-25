مصدره الوقود الأحفوري بنسبة 99% .. إليكم أهم الحقائق عن مادة البلاستيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشكّل علاقتنا الحالية بمادة البلاستيك تهديدّا للطبيعة، وتسبب مخاطر صحية، وتؤجج أزمة المناخ.

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الوقت قد حان لإعادة التفكير في هذه العلاقة، وبناء نظام يحمي كل من صحة الإنسان والكوكب.

وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكتمل تفاوض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية عالمية لوقف تلوث البلاستيك.

ويُعتبر قرار المشاركة في هذه المفاوضات أهم اتفاقية بيئية متعددة الأطراف منذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، وقد يُحدث القرار المتخذ خلال هذه المفاوضات تحولا جذريا في الطريقة التي يُنتج ويستهلك بها البشر البلاستيك.

ورغم أن التلوث البلاستيكي غالبًا ما يُعد قضية تتعلق بإدارة النفايات، إلا أن مفهوم التلوث البلاستيكي يشمل جميع الآثار السلبية والانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستهلاك المواد والمنتجات البلاستيكية طوال دورة حياتها بأكملها.

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