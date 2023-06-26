مشكلة أزلية.. هكذا يمكنك التخلض من البعوض وفقًا لخبراء

هل يشكل جلدك مغناطيسًا للبعوض؟ هذه الرائحة التي يفرزها جسمك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "نحن في حالة حرب دائمة ضد البعوض"، هذا ما قاله الدكتور كونور مكمينيمان وهو الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة الجزيئية وعلم المناعة في كلية "جونز هوبكنز بلومبرغ" للصحة العامة، ومعهد أبحاث الملاريا بجامعة "جونز هوبكنز" في مدينة بالتيمور الأمريكية.

وعادةً ما تكون هذا الحرب مميتة، إذ أن البعوض يقتل عددًا أكبر من الأشخاص مقارنة بأي حشرات آخر، وخصوصًا أنه ينشر أمراضًا مثل الملاريا، وحمى الضنك، وفيروس غرب النيل.

وإليكم أبرز المعلومات حول كيفية اختيار البعوض لفريسته، وما الذي يجذبه، وما يوصي به العلماء لإبقائه بعيدًا.

وعادة يمتص البعوض الدم بسرعة، إذ قال مكمينيمان أنه "يبصق مزيجًا من البروتينات المختلفة على الجلد". وتعمل هذه البروتينات مثل مسكنات الألم ومضادات التخثر التي تمنع الدم من التجلط.

ويأتي الشعور بالحكة والضيق من لدغات البعوض نتيجةً استجابة الجسم الالتهابية ضد هذا المزيج الكيميائي.

ما الذي يجذب هذه الحشرات؟

ووجد ماكمينيمان أنّ بعض الأشخاص عبارة عن أجهزة مغناطيس للبعوض بالفعل، مع توثيقه لذلك في دراسته الأخيرة في مجلة "Current Biology".

ولا يزال الباحثون يستكشفون التفاصيل الدقيقة وراء جذب بعض الروائح للبعوض، ولكن هناك نمط عام بالفعل لقدرة هذه الحشرات في العثور علينا.

وأوضح مكمينيمان: "في البداية يشم البعوض رائحتك، ومن ثم يراك، وبعد ذلك عندما يقترب بما فيه الكفاية، على بعد متر ربما من المضيف، ويتمكنّ بالفعل من رصد الإشارات الحرارية التي تتبدّد من البشرة".

ويُعتبر ثاني أكسيد الكربون من أهم الروائح التي تجذب البعوض من بعيد، وهو الغاز الذي نُخرِجه عندما نتنفس.

وعلى مرّ الأعوام، أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن هناك بعض العوامل المحتملة التي تجذب البعوض إلى الأشخاص، إذ أشار بعضها إلى أنّ الأشخاص الذين يشربون الجعة هم أكثر عرضة للدغة البعوض، بينما اقترحت دراسات أخرى أن بعض الألوان، بما في ذلك اللون الأحمر، قد تكون أكثر جاذبية للبعوض.

وقال ماكمينيمان: "سيكون من المفيد حقًا توسيع نطاق هذه الدراسات لمعرفة مدى عمومية هذه النتائج عبر مضيفين مختلفين".

كيفية منع لدغات البعوض

وهناك عدد لا يُحصى من الأجهزة والبخاخات التي تَعِد المرء بإبعاد لدغات البعوض.

ورأت الدكتورة كريستين هيلي، وهي أستاذة مساعدة في قسم علم الحشرات بجامعة "ولاية لويزيانا"، ورئيسة الجمعية الأمريكية لمكافحة لدغات البعوض، أنّ الأدوات الحديثة مثل أجهزة طرد البعوض بالموجات فوق الصوتية "غير مدعومة بالضرورة بالأبحاث، والعلم، ولكنّها متوفّرة في السوق".

وبدلاً من ذلك، يوصي كلا من هيلي ومكمينيمان باللجوء إلى المزيد من الأساليب الحقيقية التي تمت تجربتها.

وأوضح مكمينيمان: "من المهم حقًا ارتداء ملابس تغطي الجسم خلال فصل الصيف، واستخدام طارد حشرات مُسجَّل لدى وكالة حماية البيئة، مع مكوّنات مثل مادة DEET، وبيكاردين".

وبالنسبة للأشخاص الذين يفضلون المنتجات النباتية، يوصي مكمينيمان باستخدام زيت الليمون والأوكالبتوس.

ولإبعاد البعوض عن منزلك، تأكد من تغطية النوافذ، وتشغيل مروحة أو مكيف في الليل.

واحرص أيضًا على التخلص من الركام، وإزالة المياه الراكدة في الفناء الخاص بك بشكلٍ أسبوعي لمنع تكاثر البعوض.