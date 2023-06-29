لتجنب عسر الهضم.. 7 نصائح لقضاء عيد أضحى بأسلوب صحي

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحرص الأشخاص خلال فترة عيد الأضحى على زيارة الأقارب والأصدقاء. وقد يجد البعض صعوبةً في الالتزام بنمط حياة صحي خلال هذه الفترة التي تتزيّن فيها موائد الطعام بأشهى أصناف المأكولات والحلويات.

وتناولت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية مؤخرًا بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح التي تساعد الأشخاص على قضاء عيدِ صحي، والوقاية من عسر الهضم، وحرقة المعدة، وزيادة الوزن، والتعب، والإرهاق، والرغبة بالنوم لأوقات أطول.

7 نصائح لعيد أضحى صحي: