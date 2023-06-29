لتجنب عسر الهضم.. 7 نصائح لقضاء عيد أضحى بأسلوب صحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحرص الأشخاص خلال فترة عيد الأضحى على زيارة الأقارب والأصدقاء. وقد يجد البعض صعوبةً في الالتزام بنمط حياة صحي خلال هذه الفترة التي تتزيّن فيها موائد الطعام بأشهى أصناف المأكولات والحلويات.
وتناولت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية مؤخرًا بتغريدة على "تويتر" بعض النصائح التي تساعد الأشخاص على قضاء عيدِ صحي، والوقاية من عسر الهضم، وحرقة المعدة، وزيادة الوزن، والتعب، والإرهاق، والرغبة بالنوم لأوقات أطول.
7 نصائح لعيد أضحى صحي:
- تناول وجبة فطور خفيفة صحية ومتكاملة في الصباح الباكر
- تجنب تناول الأطعمة المقلية لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسكريات التي تُسبّب عسر الهضم وزيادة الوزن
- تناول الطعام ببطء مع المضغ بشكلٍ جيّد لتسهيل عملية الهضم
- يجب الاعتدال في شرب القهوة حتّى لا تتسبّب في زيادة حموضة المعدة، وحدوث اضطرابات معوية
- شرب الماء بكميات كافية (بين 8 و10 أكواب) للمساعدة في عملية الهضم
- ممارسة النشاط البدني بشكلٍ منتظم لتسهيل عملية الهضم، وتجنب اكتساب الوزن الزائد
- تجنب تناول اللحوم قبل النوم لتجنّب الإصابة بعسر الهضم