أمريكا تجيز استخدام لقاحين ضد الفيروس المخلوي التنفسي لكبار السن

بعد موسم فيروس صعب.. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الجديد

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لقاح الفيروس المخلوي التنفسي للأطفال قد يتوفر العام المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعطت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، الضوء الأخضر لاستخدام لقاحين جديدين ضد الفيروس المخلوي التنفسي للبالغين من كبار السن، ومن المتوقع توفرهما خلال فصل الخريف.

وتأتي الموافقة من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، عقب توصيات اللجنة الاستشارية المستقلّة لممارسات التحصين التابعة للوكالة والموافقات من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويُعد لقاح شركة غلاكسو سميث كلاين (GSK) أول لقاح في العالم مضاد للفيروس المخلوي التنفسي مخصص لكبار السن، ولقاح شركة "فايزر" هو الثاني الذي يحصل على الموافقة من قبل الوكالات الفيدرالية.

ويُعد الفيروس المخلوي التنفسي فيروسًا شديد العدوى، يسبب مرضًا شبيهًا بأعراض الإنفلونزا لدى الأشخاص من جميع الأعمار.

ورغم أن الفيروس غالبًا ما يرتبط بالأطفال الرضّع والأطفال الصغار، إلا أنه قد يشكل خطرًا على كبار السن.

وفي الولايات المتحدة، يُنقل ما يصل إلى 160 ألف مسن إلى المستشفى سنويًا بسبب إصابتهم بالفيروس المخلوي التنفسي، ويموت الآلاف جراء الإصابة به.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معدل الاستشفاء بين كبار السن بسبب الفيروس المخلوي التنفسي في الموسم الأخير كان أعلى مما كان عليه في السنوات الست الماضية على الأقل.

وصرحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "توفر هذه اللقاحات فرصة للمساعدة في حماية كبار السن من مرض الفيروس المخلوي التنفسي الحاد في وقت من المحتمل أن تنتشر فيه عدوى الجهاز التنفسي المتعددة".

وستتوفر الجرعات الفردية من اللقاحات للبالغين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا باستخدام مفهوم "اتخاذ القرارات السريرية المشتركة"، بناءً على المحادثات بين الأشخاص ومقدمي الرعاية الصحية حول ما يُناسبهم.

ووفقًا لما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض حادة هم أولئك الذين لديهم إصابة بأمراض القلب أو الرئة المزمنة، والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، والأشخاص الذين يقيمون في دور رعاية المسنين أو مرافق الرعاية طويلة الأجل.

وقد تكون هناك المزيد من لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي في طور التطوير حاليًا.

وتنهي شركة "مودرنا" المرحلة الثالثة من تجربتها للقاح مضاد للفيروس المخلوي التنفسي مخصص لكبار السن بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال، وتتوقع تقديم النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلنت شركة الأدوية الدنماركية، "Bavarian Nordic"، أيضًا أنها ستقدّم نتائج تجربة المرحلة الثالثة من لقاح الفيروس المخلوي التنفسي لكبار السن هذا العام.

وتقوم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة لقاح شركة "فايزر" المضاد للفيروس المخلوي التنفسي المخصص للأمهات لحماية الرضع، ومن المتوقع أن تتخذ قرارًا بشأنه بحلول نهاية أغسطس/ آب المقبل.