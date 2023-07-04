دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بخمس كلمات فقط، أثارت تغريدة حديثة نشرتها شركة "كرافت هاينز" الأمريكية للمواد الغذائية بعض الجدل حول كيفية تخزين عبوة "الكاتشب".

وجاء في تغريدة شاركها فرع الشركة في المملكة المتحدة: "للعلم: الكاتشب. يوضع. داخل. الثلاجة!!!"

وشاركت "كرافت هاينز"، التي تعتبر صلصة الكاتشب من بين منتجاتها الشهيرة، هذا التصريح الثلاثاء، في تغريدة وصلت إلى أكثر من 4 ملايين شخص.

وفي اليوم التالي، طلبت الشركة رأي الجمهور عبر استطلاع على "تويتر"، حول ما إذا كانوا يضعون عبوة "الكاتشب" الخاصة بهم داخل الثلاجة أو في خزانة المطبخ.

وجاء في الاستطلاع: "أين تحفظ عبوتك؟ يجب أن تكون ... داخل الثلاجة!".

وبحسب نتائج الاستطلاع، بدا أن "الثلاجة" كانت الإجابة التي حصلت على الإجماع الأكبر، إذ اختارتها نسبة 63.2% من أصل أكثر من 13 ألف صوتاً، في حين قال 36.8% من المشاركين إنهم يفضلون وضع عبوة الكاتشب في خزانة المطبخ.

وأشار بعض مستخدمي منصة "تويتر، الذين أعربوا عن انزعاجهم من "الكاتشب" البارد، إلى أن عبوات "الكاتشب" تُخزن عند درجة حرارة الغرفة على الطاولات في المطاعم.

وأكد بعض المستخدمين الآخرين عدم فهمهم للحاجة إلى إجراء نقاش، وشددوا على أنه بمجرد فتح عبوة "الكاتشب"، فإنها يجب أن تُحفظ في الثلاجة.

وفي عام 2017، طرح أحد مستخدمي "تويتر" السؤال ذاته على فرع شركة "هاينز" في الولايات المتحدة.

وفي ذلك الوقت، أجابت "هاينز" قائلة: "بسبب حموضته الطبيعية، فإن كاتشب هاينز يمكن تخزينه لفترات طويلة، ولكن يتم تبريده بعد الفتح للحفاظ على جودة المنتج".