6 خطوات يجب اتخاذها في حال معاناة أحد الأشخاص من الاختناق..ما هي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحدث الاختناق عندما يعلق جسم غريب في الحلق أو القصبة الهوائية، ما يؤدي إلى إعاقة مرور الهواء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن غالبًا ما يكون الأمر بسبب الطعام لدى الأشخاص البالغين، وبلع الأجسام الصغيرة للأطفال الصغار.

ويبقى السؤال.. ما خطوات الإسعافات الأولية لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون من الاختناق؟

إمالة المصاب للأمام مع الضرب على الظهر ولأعلى

وضع قبضة اليد على بطن المصاب فوق منطقة السرة

لفّ الذراعين حول المصاب

الضغط بقوة للداخل وأعلى بطن المصاب

يتم الضغط خمس مرات مع التكرار حتى خروج الجسم الغريب

إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في حال الإغماء

وكشفت وزارة الصحة السعودية، في وقت سابق، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أبرز أعراض حالات الاختناق.

وجاء من بينها: