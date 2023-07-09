من بين أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.. كيف تمنع تزايد البعوض؟

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نشر الأحد ، 09 يوليو / تموز 2023

يهدد نصف سكان العالم.. هذا المختبر يقدم وسائل منع الحمل لذكر البعوض

بعد معاناتها من فيضانات كارثية.. باكستان تواجه تفشيًا جديدًا لأمراض مثل حمى الضنك والملاريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتزايد انتشار حشرات البعوض خلال فصل الصيف. ويُعتبر أحد أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 6 نصائح لمنع تزايد انتشار هذه الحشرات.

ما هي؟

تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام، وتفريغها، وتنظيفها أسبوعيًا

استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة

التخلص من القمامة في الحاويات الخاصة، مع تغطيتها

استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية

النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار

التخلص الدوري من أي مياه راكدة، سواء داخل المنازل وخارجها

وتتكاثر أعداد حشرات البعوض أثناء تساقط الأمطار وفقًا لما ذكرته تغريدة نشرتها هيئة الصحة العامة بالسعودية على منصة "تويتر"، في وقت سابق.

وتحمل حشرات البعوض أمراضًا خطيرة مثل حمى الضنك، وفيروس غرب النيل، والملاريا، وغيرها.

وفي حال تواجدك في أماكن تتكاثر فيها حشرات البعوض، احصل على المشورة الطبيّة عند ملاحظة هذه الأعراض: