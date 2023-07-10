ما هي أبرز 6 محفزات تؤدي إلى تفاقم حالة الربو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لديك إصابة بمرض الربو، وتشعر أحيانًا بتفاقم أعراض حالتك الصحية، من دون أن تعرف السبب؟

ومن الضروري أن تعرف بداية أن مرض الربو يُصيب جميع الأعمار، وخاصة الأطفال والمراهقين، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويُعتبر من بين أحد الأمراض المزمنة التي تُصيب الجهاز التنفسي، وتحديدًا الشعب الهوائية، المسؤولة عن دخول وخروج الهواء من الرئتين.

وبسبب انسداد الشعب الهوائية أو تضيّقها، يشعر المريض بصعوبة وضيق في التنفس، أو ما يُسمى بـ"نوبات الربو".

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أبرز 6 عوامل تساهم في تفاقم حالة الربو.

ما هي؟

نزلات البرد والإنفلونزا

حبوب اللقاح والغبار

الحيوانات وخاصة القطط

التدخين

الطقس البارد

التمارين

هل يوجد حل أو علاج لمرض الربو؟

وكشفت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد علاج يشفي تمامًا من المرض، إذ تُعتبر هذه الحالة من الأمراض المزمنة المستمرة، التي تستطيع التحكم فيها والسيطرة عليها.

وباتباع خطوات بسيطة، يمكنك الوقاية من الإصابة بنوبات الربو، من خلال:

الالتزام باستخدام بخاخ الربو الوقائي بحسب وصفة طبيبك

تجنُّب مثيرات (مهيِّجات) الربو

استخدام بخاخ الربو الإسعافي وقت النوبات (الأزمات) فقط للتخلص من الأعراض

وتذكر أن بخاخ الربو الإسعافي، يُستخدم لعلاج الأعراض فقط، ولا يفيد في الوقاية أو التقليل من حدوث النوبات (الأزمات) كحال بخاخ الربو الوقائي.