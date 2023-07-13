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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الخميس، باستخدام حبوب منع الحمل Opill دون الحاجة إلى وصفة طبية للمرة الأولى.

وقالت الدكتورة باتريسيا كافازوني، مديرة مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء، في بيان: "موافقة اليوم تمثّل المرة الأولى التي تكون فيها وسائل منع الحمل الفموية اليومية، التي لا تتطلب وصفة طبية، خيارًا متاحًا لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة".

وتابعت: "عند استخدامها وفقًا للتوجيهات، تكون وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة.. ومن المتوقع أن تكون أكثر فعالية من وسائل منع الحمل المتاحة بدون وصفة طبية في منع الحمل غير المرغوب فيه".

وتعد Opill عبارة عن "حبة صغيرة" تستخدم فقط هرمون البروجستين.

ووصفت الشركة المصنعة "Perrigo" موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنها "قفزة عملاقة لتمكين المرأة".

وقالت في بيان إن الشركة ملتزمة بجعل حبوب منع الحمل "في متناول النساء والناس من جميع الأعمار وبأسعار معقولة".

وليس من الواضح متى سيكون Opill متاحًا بدون وصفة طبية في المتاجر.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الأمر يعود إلى شركة Perrigo لتحديد الجدول الزمني وسعر الدواء.

وواجهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضغوطًا للسماح باستخدام Opill دون الحاجة إلى وصفة طبية، من قبل المشرعين ومقدمي الرعاية الصحية.

وأظهرت دراسة حديثة أنه أصبح من الصعب على النساء الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية على نطاق أوسع، مثل الفحوصات الروتينية ووسائل منع الحمل، في السنوات الأخيرة.

وواجه حوالي 45٪ من النساء عائقًا واحدًا على الأقل أمام خدمات رعاية الصحة الإنجابية في العام 2021، بزيادة قدرها 10٪ عن العام 2017.

وأوصت مجموعة من مستشاري إدارة الغذاء والدواء، في مايو/ أيار، بالموافقة على استخدام Opill دون وصفة طبية.

ويجب أن تؤخذ حبوب منع الحمل في الوقت نفسه يوميًا حتى تكون فعّالة.

وتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الدواء لا ينبغي أن يتناوله أي شخص مصاب أو سبق أن أُصيب بسرطان الثدي.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة أثناء تناول Opill، وهي "النزيف غير المنتظم، والصداع، والدوخة، والغثيان، وزيادة الشهية، وآلام البطن، والتشنجات أو الانتفاخ".