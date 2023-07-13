بخطوات بسيطة.. إليك ما تفعله عند إصابتك بدوار السفر

كلاب علاجية في أحد المطارات بأمريكا تخفّف من ضغوط السفر.. كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني الكثير من الأشخاص من دوار الحركة عند السفر بواسطة القطار، أو السيارة، أو حتى على متن الطائرة.

كيف يحدث؟

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن دوار السفر يحدث عند اختلاف ما تراه العين عن الحركة التي تشعر بها الأذن الداخلية، ويكون مرتبطًا بوسائل المواصلات المختلفة.

وتشمل أعراضه ما يلي:

شحوب في الجلد

دوخة

غثيان وقيء

ونشرت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، 5 طرق وقائية من شأنها مساعدتك.