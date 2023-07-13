تخذر الأوردة الدموية..لماذا يجب الحذر من هذه الحالة عند السفر؟

بعد رحلة تجريبية ناجحة .. شاهد كيف يمكن لهذه الطائرة الصغيرة أن تحمل سر السفر الخالي من الكربون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع خروج العديد من الأشخاص في إجازات صيفية، هناك أمر واحد يجب أن تحذر منه، خاصة إذا كانت رحلة سفرك تزيد عن مدة الـ4 ساعات.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها على منصة "تويتر"، أن الرحلات الطويلة تزيد من احتمالية الإصابة بالخثرات (الجلطات) الوريدية، أي كتلة شبه صلبة من الدم في الوريد.

ويشمل المرض تخثر الأوردة العميقة والانصمام الرئوي، وهو اضطراب شائع ومميت، وغالبًا ما يتم التغاضي عنه. كما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدى الطويل.

كيف تقّي نفسك؟

شرب الماء

لبس الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية الإصابة

عدم وضع ساق على أخرى لفترة طويلة

ممارسة تمارين الأرجل

فيما يلي 4 خطوات يجب اتباعها لسفر صحي: