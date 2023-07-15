دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتوجب على المسافرين الدوليين الاطّلاع على جميع أنواع القوانين المعتمدة في البلد الذين يزورونه، مثل لوائح الدخول، وتبادل العملات، وتقارير الجمارك، وما إلى ذلك.

أما الرحالة الأصغر سنًا، لا سيّما من لديهم ميل لشرب الكحول، فيطبّق عليهم قانون إضافي يتمثّل بالسن القانونية للشرب.

هذا القانون ليس موحّدًا في أنحاء العالم. فبعض الدول التي تشتهر بحياة السهر، تعتمد سنًا قانونية أدنى للشرب قد تكون مفاجئة، كما أنها قد تكون مفسدة للمتعة.

هناك أمران يجب مراعاتهما بشأن استهلاك الكحول خلال السفر: إنفاذ القوانين ليس ثابتًا دومًا. فإذا كانت وجهة ما تتمتع بسمعة مستحقة "لأنها تنظر على نحو مختلف" إلى ما يخص استهلاك المشروبات الكحولية دون السن القانونية لا يعني أنّ هذه الحال دائمة. إلى ذلك، قد يكون هناك قوانين خاصة بشراء النبيذ والبيرة والخمور أكثر صرامة أو مختلفة عن تلك المتصلة باستهلاكها.

لذلك، يستحسن التعرف على القوانين الخاصة بالكحول وعادات الشرب في الوجهة التي تقصدها، قبل أن تتحمّس لاستهلاك مشروب البالغين وتواجه مشاكل.

انطلاقًا من هذه الروحية، إليك نظرة سريعة على الأعمار القانونية لتناول المشروبات الكحولية في 21 وجهة سفر شهيرة بالإضافة إلى بعض التطرف في القوانين، اخترنا بعضًا منها.

الأرجنتين (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

El Caminito شارع ملون في حي La Boca ببوينس آيرس، الأرجنتين. قبل بلوغك من العمر 18 عامًا وما فوق لا يسعك طلب مشروب هنا. Credit: Ian Dagnall/Alamy Stock Photo

"لا تحزن" إن لم يسمح لك باحتساء كأس في الأرجنتين إذا كنت تبلغ من العمر 17 عامًا وما دون. فهناك لا يسمح لمن هم دون 18 عامًا بتناول مشروب كحولي. كما أنه محظور في الأماكن العامة، أو أثناء الأحداث الرياضية والترفيهية في الملاعب. لكن يمكنك الشرب في المطاعم والحانات والنوادي الليلية حتى الساعة 5 صباحًا من أجل مدّ رقصة التانغو بالطاقة طوال الليل.

أستراليا (السن القانونية للشرب: 18عامًا)

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سواء رغبت باحتساء كأس نبيذ أحمر محلي الصنع بمقهى طوني في ملبورن، أو جرعة كحولية قبل التردد على ناد ليلي في سيدني، أو تناول بيرة منعشة في المناطق النائية، يجب أن تكون بلغت الـ18 من عمرك وما فوق، للاستمتاع بها بشكل قانوني. اعلم أن أستراليا فيها قوانين محلية عديدة متصلة بمكان وزمان الشرب في الأماكن العامة. على سبيل المثال، لا يمكنك الشرب في العديد من الأماكن العامة بالهواء الطلق ليلة رأس السنة في سيدني.

جزر البهاماس (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

تحظى الرحلات البحرية من الولايات المتحدة إلى جزر الباهاما بشعبية كبيرة. لكن على متن السفينة، يسمح لمن بلغوا الـ21 من عمرهم فقط بشرب الكحول. لكن ما أن تطأ قدميك إحدى جزر البهاما المنعشة، تنخفض السن القانونية لاحتساء المشروبات الكحولية إلى 18 عامًا فقط.

البرازيل (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

يفترض أن تبلغ من العمر 18 عامًا وما فوق كي يحق لك "أولًا" احتساء كوكتيل كايبيرينها، المشروب الوطني للبرازيل. لا تتمتّع الدولة بسمعة طيبة في فرض هذا القانون بشدة رغم أن وزارة الخارجية الأمريكية تحذر من مخاطر انتهاك قوانين الشرب في الخارج. فيما تتمتّع البرازيل بسمعة طيبة لجهة التطبيق الصارم للقوانين المناهضة للشرب والقيادة.

كندا (السن القانونية للشرب: 19 عامًا مع استثناءات ملحوظة)

إذا كنت تتطلع إلى احتساء جعة مولسن أو لابات في كندا، فيجب أن تبلغ من العمر 19 عامًا وما فوق. هذا ما لم تكن في ألبرتا، أو مانيتوبا، أو كيبيك، حيث يسمح لك بالقانون تناول المشروبات الكحولية في سن 18. في كندا، لكل مقاطعة وإقليم قواعدها الخاصة.

الجمهورية التشيكية (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

يستهلك مواطنو جمهورية التشيك الجعة أكثر من أي دولة أخرى بمعدل الضعف تقريبًا من أقرب منافسيهم من النمسا وبولندا، وفقًا لإحصائيات World Population Review. قبل بلوغك الـ18 عامًا لا يمكنك تناول مشروب Pilsner Urquell أو أي بيرة مفضلة أخرى. انتبه لقوانين الشرب العامة في براغ، إذ من غير المسموح بذلك في القانون بمعظم شوارع المدينة القديمة.

فرنسا (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

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هناك فكرة شائعة بأن المراهقين الفرنسيين يكبرون وهم يشربون الخمر. لكن الأمور تغيرت بعدما رفعت فرنسا الحد الأدنى للسن الذي يسمح به بشرب الكحول من 16 إلى 18 عامًا، عام 2009. لكن هذه ليست حملة قمع كاملة. يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا الشرب في الأماكن العامة إذا كانوا برفقة أحد الوالدين أو الوصي عليهم.

ألمانيا (السن القانونية للشرب: 16 أو 18 عامًا بحسب نوع المشروب)

إذا كنت ترغب باستكشاف مذاقك الناشئ في البيرة والنبيذ، يمكنك ذلك في سن 16 عامًا خلال مهرجانات أكتوبر بألمانيا، وغيرها من المهرجانات والحانات. في الواقع، يمكنك تناول رشفاتك الأولى في سن الـ14 إذا كان أحد الوالدين أو الوصي حاضرًا. ومع ذلك، يستحسن الانتظار حتى بلوغ 18 عامًا. وتسمح الدول المجاورة لها مثل بلجيكا والدنمارك أيضًا لمن هم في سن 16 عامًا بشراء وشرب المشروبات التي تحتوي على أقل من 1.2٪ من الكحول المقطر.

أيرلندا (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

حياة الحانة جزء من السفر إلى أيرلندا! إذا كنت ترغب بالاستمتاع بالقشطة الأيرلندية غينيس أو بايليز، عليك أن تكون في الـ18 من عمرك وما فوق. يمكن للأشخاص الأصغر سنًا أن يقصدوا الحانات أيضًا، إذا كان بإمكانهم التحايل على بعض الثغرات القانونية. إذ يسمح للوالدين باصطحاب أطفالهم إلى الحانات إذا وافق صاحب الحانة. لكن هناك قيود زمنية على المدة التي يمكن أن يبقى فيها الطفل داخل الحانة استنادًا إلى عمره، وخلال مراحل معينة من العام.

إيطاليا (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

كأس نبيذ على النافذة في أحد شوارع مدينة فلورنسا الإيطالية Credit: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images

حددت إيطاليا السن القانونية لشراء النبيذ الإيطالي الفاخر، والليمونتشيلو وغيرها من المنتجات الكحولية في المقهى، فعليك أن تبلغ من العمر 18 عامًا للقيام بذلك منفردًا. يجب أن يكون لديك بطاقة هوية جاهزة، رغم أن قواعد العمر قد لا يتم تطبيقها بصرامة.

اليابان (السن القانونية للشرب: 20 عامًا)

في اليابان يجب أن يكون عمرك 20 عامًا وما فوق للاستمتاع بتناول المشروبات الكحولية ليلًا، وينسحب هذا الأمر على التدخين والمقامرة أيضًا. يسهل العثور على المشروبات الكحولية في المتاجر والمتاجر الكبرى ومطاعم السلسلة وكذلك الحانات على الطريقة اليابانية. يمكنك أيضًا شرب المشروبات الكحولية في قطارات شينكانسن عالية السرعة والأماكن العامة الأخرى.

جنوب أفريقيا (السن القانونية للشرب: 18 عامًا)

تتمتع بسواحل مثيرة، وحياة برية مذهلة، ومسارات رائعة للمشي لمسافات طويلة، وعروض ثقافية غنية. إذا لم يكن ذلك كافيًا، فإن جنوب إفريقيا تصنع لنفسها أيضًا اسمًا كبيرًا في دوائر النبيذ العالمية. يجب أن يكون عمرك 18 عامًا وما فوق كي يحق لك معاقرة الخمر.

تايلندا (السن القانونية: 20 عامًا)

زورق يمر عبر وات آرون في بانكوك، تايلاند. السن القانونية للشرب في تايلاند هو 20 عامًا. Credit: Pakin Songmor/Moment RF/Getty Images

قد لا تتوافق سمعة الاحتفالات بتايلاند مع توقعات سن الشرب. السن القانونية للشرب في تايلاند 20 عامًا وما فوق. إذا كان عمرك 19 عامًا وما دون لا تعتمد على سياسة التراخي في تطبيق القوانين أو الإعفاءات السياحية، لأن يمكن التعامل مع هذا الأمر بجدية تشمل الغرامات وحتى السجن المحتمل.