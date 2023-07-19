"عشاء الفتاة".. وجبة الطعام هذه أحدث صيحة على "تيك توك"

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم انتشار صيحة "girl dinner" (عشاء الفتاة) المزعومة من قِبل نساء شابات يروجن لوجبات طعام سريعة التحضير على منصة "تيك توك"، إلا أن هذه الوجبة الخفيفة المنفردة تناسب الجميع حقًا.

ومن المحتمل أنك قمت بالفعل بإعداد هذا النوع من العشاء الفردي لنفسك في مرحلة ما من حياتك.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، يعرض وسم #girldinner "عشاء الفتاة"، مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن من خلالها تفسير هذا الاتجاه، من وجبات طعام تبدو راقية، مثل جبن "البوراتا" ومقبلات "البروسكيوتو"، والطماطم الكرزية، وشرائح الخوخ، والزيتون أو وجبات طعام مثل البيض المخفوق مع الصلصة الحارة وشرائح الجبن، أو طبق من رقائق "الناتشوز" المقلية.

وعرض فيديو "عشاء الفتاة" الأصلي، على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، الذي نشرته أوليفيا ماهر، تشكيلة من العنب، والخيار المخلل، والخبز، والجبن.

"عشاء الفتاة": طبق شخصي لوجبات الطعام الخفيفة

ويتمثّل الجوهر الأساسي لـ"عشاء وجبة الطعام الخفيفة" في أنها وجبة لشخص واحد، لا تتطلب طهيًا ولا تخطيطًا مسبقًا، وبالكاد تحتاج إلى أي وقت للإعداد.

وفي الأساس، يُعتبر بمثابة طبق شخصي لوجبات الطعام الخفيفة، مثل لوح "تشاركوتيري" الذي يضم مزيجًا من اللحوم، والجبن، والأطعمة القابلة للدهن، وعادة ما يحضّر من المكونات المتبقية في الثلاجة، وخزائن المطبخ.

وليس من الضروري أن تشمل وجبة العشاء الخفيفة المنفردة الخبز، أو الجبن، أو مكونات لوح "تشاركوتيري" الأخرى، إذا لم تكن من الأطعمة الفضلة لديك.

وفي الوقع وجبة "عشاء الفتاة" لا تتطلب تضمين أي مكونات خاصة، عدا تلك التي تُشعر الشخص بالسعادة والرضا خلال فترة المساء.

وإذا كنت تحب الحمص أو صلصة "غواكامولي"، يمكنك إضافة القليل من المقبلات القابلة للغمس بخلاف رقائق البطاطس أو الجزر الصغير، مثل الفجل المقطّع أو الجوز.

ويمكنك تقطيع بقايا الخبز إلى مكعبات وتحميصها لفترة وجيزة كعنصر مقرمش آخر لتضمينه في طبق الوجبة الخفيفة.

وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بجمع المكونات الحلوة والمالحة، مثل الجبن والمعجنات مع الفاكهة أو ألواح الغرانولا، أو خلط المكونات المملحة مثل المخللات أو الفلفل الأسود مع الجبن الكريمي لتحضير مقبلات خاصة بك.

والأهم من ذلك، ضع في اعتبارك أن هذه الصيحة ما هي إلا وسيلة للسماح بتدليل نفسك، من خلال تناول وجبة طعام مُرضية، تُبعد عنك الشعور بالتوتر خلال فترة الليل.