حشرات القراد..ما هي وكيف تتجنب لدغتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما لاحظت هذه الحشرة تزحف على ساقك أثناء المشي على العشب الطويل، أو شعرت بوجودها على فراء حيواناتك الأليفة.

والقراد، حشرة طفيلية تمتص الدماء وتنقل الأمراض من خلال نقل الدم الذي تحمله في فمها من كائن إلى آخر.

وفيما يلي، إليك ما تحتاج إلى معرفته عن حشرات القُراد

وتصنف حشرة القراد ضمن مجموعة العنكبيات، ويوجد أكثر من 800 نوع منها حول العالم.

وتعد حشرات القراد بالأرجل السوداء والتي تُعرف أيضًا بقُراد الغزلان، وقُراد النجمة الوحيدة، وقراد الكلب الأمريكي. من أكثر الأنواع شيوعًا والمعروفة بأنها تلدغ الإنسان وتنقل إليه الأمراض.

وبعد أن تفقس بيضة القراد، تمر بثلاث مراحل حياتية: يرقة، ثم حورية، ثم حشرة بالغة.

ويتغذى كل من ذكور وإناث القراد على الدم عن طريق إدخال أجزاء فمها الشائكة التي تشبه القش في جلد مضيفها. ومع ذلك، فإن إناث القراد فقط هي التي تتغذى حتى تصبح محتقنة بالدم.

وتتغير هذه الحشرة بشكل كبير في الحجم والمظهر بناءً على عمرها ومقدار الدم الذي امتصّته.

لدغات القراد والأمراض

ورغم وجود بعض الأشهر التي تكون فيها حشرات القراد أكثر نشاطًا، إلا أنه من الممكن أن تتعرض للدغة من قبل حشرات القراد في أي وقت من السنة. وإذا وجدت حشرة قُراد ملتصقة بك (أو بحيوانك الأليف)، يجب عليك إزالتها بحذر.

وأوضحت كايت تشابمان، وهي معلمة إرشادية وعالمة حشرات حضرية في جامعة نبراسكا - لينكولن، أن التوصية تتمثل في انتزاع القرادة باستخدام ملقاط بالقرب من جلدك قدر الإمكان، ثم سحبها مباشرةً باتجاه مستقيم، للحدّ من الأمراض المنقولة عن طريق هذه الحشرات.

وتلتقط حشرات القراد البكتيريا، والفيروسات، والكائنات الدقيقة الأخرى من دماء المضيفين المصابين، وعندما تلدغ ضحية جديدة، يمكنها نقل تلك المسببات المرضية.

وعلى سبيل المثال، غالبًا ما تتغذى يرقات وحوريات حشرات القراد بالأرجل السوداء على الفئران، والتي يمكن أن تحمل بكتيريا تُسمى بوريليا برغدورفيرية. وعندما تتغذى حشرات القراد على أحد هذه الفئران المصابة ثم تتغذى على الإنسان، فإنها يمكن أن تنقل تلك البكتيريا التي تسبب داء لايم.

منع لدغات القراد

وتحمل حشرات القراد الأمراض التي تُهدِّدُ الحياة، ويزداد خطر الإصابة بالعدوى كلما طالت فترة بقاء حشرات القراد على الجلد.

ورغم وجود بعض العلاجات المتاحة، إلا أن الأفضل هو تجنب لدغات حشرات القراد من البداية.

واقترحت الدراسات المتنوعة عوامل قد تلعب دورا في جذب حشرات القراد، بما في ذلك ورقة بحثية حديثة تُظهر ارتباطاً بين جذب حشرات القراد والكهرباء الساكنة في بيئة المختبر.

وبينما تنجذب حشرات القراد إلى غاز ثاني أكسيد الكربون المُزفر من قِبل الحيوانات والبشر، فإنها تميل إلى الانتظار بدلاً من البحث بنشاط عن فرائسها.

وللحماية من حشرات القراد، تمت الموافقة على طاردات الحشرات التي تحتوي على مادة "ديت"، و"إيكاريدين"، وزيت ليمون الأوكالبتوس من قبل وكالة حماية البيئة. ومع ذلك، فإن هذه المواد الكيميائية تعمل بشكل مختلف ضد حشرات القراد مقارنة بالبعوض.

وبدلاً من ذلك، توصي تشابمان بتجنب لدغات حشرات القراد عن طريق تغطية الجلد وتثبيت أسفل السراويل داخل الجوارب.

وتموت حشرات القراد أيضًا خلال نصف ساعة في مجفف ملابس، لذا قم بوضع ملابسك في مجفف ملابس فور عودتك إلى المنزل، وحتى قبل غسلها.

ويوصي الدكتور توماس ماثر، وهو أستاذ علم الحشرات في جامعة رود آيلاند، بارتداء الملابس المعالجة بالبيرميثرين، إذ تعد أكثر فعالية من البخاخات المضادة للحشرات.

واعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون من المنطقي أيضًا التحقق من إمكانية إبادة حشرات القراد التي تتواجد في حديقتك الخلفية.