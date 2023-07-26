المبيدات الحشرية..7 أعراض يسببها التعرّض المزمن لهذه المواد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما قد يعتقد الأشخاص أن التعرض المستمر للمبيدات الحشرية بجرعات صغيرة ليس أمرًا مؤذيًا، إلّا أنه سيعود عليهم بآثار صحيّة مزمنة على المدى الطويل.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن هذه الحالة تُعرف باسم "التعرض المزمن".

وتُسبب ما يلي:

السمنة للجنين

التغيرات الجينية

اضطرابات الأعصاب

العيوب الخلقية في الأجنّة

الغدد الصماء والكبد والكلى

بعض المشاكل الصحية في الدم

ظهور بعض الأورام الحميدة أو المسرطنة

ومن الضروري أخذ الحيطة والحذر عند استخدام المبيدات الحشرية، إذ أنها تسبب التسمم بطرق مختلفة.

وتناولت هيئة الغذاء والدواء السعودية طرق التسمم بالمبيدات، والأعراض التي تسببها، بتغريدة على "تويتر".

طرق التسمم:

عن طريق الفم: من خلال تناول الطعام والشراب أثناء عملية الرش، أو الطعام الملوث بالمبيدات، ويحدث ذلك لعدم إدراك خطورة التعرّض للمبيدات

عن طريق الجلد: عبر ملامسة المبيدات للبشرة

عن طريق العين: عبر ملامسة المبيدات للعينين

عن طريق الأنف: عبر الاستنشاق المباشر للمبيدات ما يؤثر على الرئتين

بعض أعراض التسمم:

الدوخة

الصداع

الغثيان

التقيؤ

الغيبوبة

صعوبة في التنفس

آلام في المعدة

تهيّج العين

الإسعافات الأولية في حالات التسمم: