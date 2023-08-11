دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –وفقًا لمنظمة الصحة العالمية تم الإبلاغ عن متحور "إي جي 5" لأول مرة في 17 فبراير/ شباط 2023، وتم تحديده كمتحوّر تحت المراقبة في 19 يوليو/ تموز 2023.

قد يبدو متحوّر" إي جي 5" كأنه نوع جديد من الفيروس، بيد أنّه يشكّل جزءًا من سلالة XBB المتحدرة من عائلة فيروس أوميكرون. وهو يمثل تعديلًا تدريجيًا آخر للفيروس عوض أن يكون قفزة تطورية كبيرة مثل سلالة فيروس أوميكرون الأصلية.

بالمقارنة مع XBB.1.9.2 الفيروس الأصلي، فإن متحور "إي جي 5" لديه طفرة إضافية في ارتفاعه، بالموضع 465. وقد ظهرت هذه الطفرة لدى متحورات فيروس كورونا الأخرى من قبل. العلماء ليسوا متأكدين بالضبط من الحيل الجديدة التي يمكن للفيروس القيام بها، لكنهم يولون اهتمامًا للأمر لأن العديد من متحوّرات XBB الجدد قد سبق واعتمدتها.

وبناء على تقييم أولي للمخاطر صادر عن منظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف سلالات المتحوّر في 51 دولة، ضمنًا أمريكا، والصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، حيث سجلت الصين النسبة الأعلى بـ2,247 سلالة اعتبارًا من 7 أغسطس/ آب.

يقدم لكم الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على قائمة الدول التي سجلت حالات المتحور استنادًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية.