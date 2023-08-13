(CNN)-- ظهر جسم كوني على شكل علامة استفهام متوهجة في إحدى أحدث الصور التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا - ويعتقد العلماء أنهم يعرفون ما يمكن أن يكون.

صُورت الصورة الأصلية للأشعة تحت الحمراء القريبة، والتي تم إصدارها في 26 يوليو/ تموز، زوجًا من النجوم الشابة يُدعى Herbig-Haro 46/47. وُجدا على بعد 1470 سنة ضوئية في كوكبة فيلا داخل مجرة درب التبانة، لا تزال النجوم تتشكل بنشاط وتدور حول بعضها البعض.

تمت ملاحظة ودراسة النجمين الاثنين بواسطة التلسكوبات الفضائية والأرضية منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن تلسكوب ويب عالي الحساسية سمح بالحصول على أعلى وأكثر الصور دقة وتفصيلاً حتى الآن. لدى التلسكوب القدرة على مراقبة الكون بأطوال موجية أطول من التلسكوبات الفضائية الأخرى.

يقدم تلسكوب ويب معلومات حول أصول كوننا، لكن ظهور هذا الكائن الغامض في خلفية هذه الصورة يترك أسئلة أكثر من الإجابات. علامة الاستفهام الكونية لم تتم ملاحظتها أو دراستها عن كثب، لذا فإن العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من أصل الجسم وتركيبه.

لكن لديهم بعض الأفكار بناءً على شكله وموقعه.

قال مات كابلان، أستاذ الفيزياء المساعد في جامعة ولاية إلينوي: "أول شيء يمكنك استبعاده هو أنه نجم في مجرة درب التبانة. النجوم دائمًا لديها هذه الارتفاعات الكبيرة حقًا، وذلك لأن النجوم تشبه النقاط".

وأضاف كابلان أن تلسكوب ويب يسمح لك عادة برؤية ستة أو ثمانية "شوكات" نجمية إذا نظرت عن كثب. قال عن ظاهرة شكل علامة الاستفهام بأنها "تخبرك على الفور أنه ليس نجمًا".

قال كريستوفر بريت، عالم التعليم والتوعية في مكتب التوعية العامة في معهد علوم تلسكوب الفضاء، الذي يدير العمليات العلمية لتلسكوب ويب، إنه يمكن أن يكون اندماجًا لمجرتين، على الأرجح على بعد مليارات السنين الضوئية، أبعد بكثير من نجمي Herbig-Haro 46/47.

قال بريت إن هناك "العديد والعديد من المجرات خارج مجرتنا درب التبانة. يبدو هذا كنوع من الأشياء التي تحصل عليها كثيرًا إلى حد ما - مع نمو المجرات وتطورها عبر الزمن الكوني - وهو أنها تصطدم أحيانًا بجيرانها القريبين.

وتابع بريت: "وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يتم تشويهها في جميع أنواع الأشكال المختلفة - بما في ذلك علامة الاستفهام، على ما يبدو".

أسئلة كونية

قال الخبراء إنه من المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها هذا الجسم، لكن اندماج المجرات في شكل يشبه علامة الاستفهام قد حدث من قبل - بما في ذلك النسخة القديمة التي شكلتها مجرات الهوائيات في سديم كورفوس. بالإضافة إلى ذلك، كان لمعظم المجرات تفاعلات متعددة مثل هذا على مدار تاريخها، كما قال بريت، لكنها لا تدوم طويلاً.

قال كابلان: "لا توجد طريقة لإبراز أي شيء (في) الفضاء. الشمس تتحرك أثناء دورانها حول المجرة، والمجرة، المكونة من النجوم، تتحرك في أي اتجاه تسحبها الجاذبية".

هذا التكامل هو أيضًا المصير النهائي لمجرتنا، التي ستندمج مع مجرة أندروميدا في حوالي 4 مليارات سنة، كما قال بريت - لكن الشكل الذي ستتخذه مجرتنا غير معروف.

وقال بريت إن شكل علامة الاستفهام يمكن أن يكون "مؤشرًا على اندماج حيث تتفاعل هاتان المجرتان بشكل تجاذبي. خطاف علامة الاستفهام في الجزء العلوي يبدو كثيرًا، بالنسبة لي، مثل ما نسميه ذيل المد والجزر، حيث تمزق تيار النجوم والغاز نوعًا ما وانطلق إلى الفضاء".

وقال بريت وكابلان إن جمع المزيد من البيانات الطيفية حول الجسم سيكشف المزيد من التفاصيل مثل المسافة والتركيبات الكيميائية.