الكويت.. وزارة الصحة تعلن رصدها متحور كورونا الجديد EG.5 في البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، رصدها لمتحور اي جي 5 (EG 5)، مُحذرة من أنه سريع الانتشار رُغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرًا متوقعًا – ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات"، داعية "حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية".

لم يوضح البيان عدد الإصابات بالمتحور الجديد، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة "الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية".

وأشار البيان إلى أن متحور اي جي 5 يعد أحد "المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي رُصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم".

وقال البيان إنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى، التي تم رصدها من قبل، إلا أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.