بعد موسم فيروس صعب.. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الجديد

أحد الآثار الجانبية للقاح فايزر ضد الفيروس المخلوي التنفسي.. ما هي متلازمة غيلان باريه وكيف تؤثر على الجسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيّة الإثنين، على أول لقاح يحمي الأطفال حديثي الولادة من الفيروس المخلوي التنفسي المعروف باسم "RSV".

ويُعطى اللقاح المُصنّع من قِبّل شركة "فايزر"، للأمهات في أواخر مراحل الحمل، ومن شأنه توفير الحماية للرضّع خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

في تجربة أُجريت على أكثر من 7 آلاف من الحوامل وأطفالهنّ، أدّى اللقاح الذي يُدعى "Abrysvo" إلى الحد من خطر حاجة الأطفال إلى زيارة الطبيب، أو الاستشفاء.

والفيروس المخلوي التنفسي مرض شائع، وسبب رئيسي لاستشفاء الرضّع وكبار السن، سنويًا.

وعادةً ما يشتدّ انتشار المرض خلال أشهر الشتاء، وكان موسم "RSV" الأخير أطول وأكثر حدّة من المعتاد، ما أدى إلى إرهاق مستشفيات الأطفال.

وفي بيان، أفاد الدكتور بيتر ماركس مدير قسم البيولوجيا وتقييم الأبحاث في مركز إدارة الغذاء والدواء: "الفيروس المخلوي التنفسي سبب شائع للمرض عند الأطفال، والرضّع هم بين أكثر الأفراد المعرّضين لخطر الإصابة بمرض شديد، ما قد يؤدي إلى دخول المستشفى".

وأضاف: "توفّر هذه الموافقة خيارًا لمقدمي الرعاية الصحية والحوامل لحماية الرضّع من هذا المرض الذي قد يهدّد حياتهم".

وبعد عقود من الدراسة والمحاولات الفاشلة لتطوير لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، تتوفّر الآن العديد من الخيارات للحماية من هذا الفيروس، تشمل حقنة أجسام مضادة تمت الموافقة عليها أخيرًا، ويمكن إعطاؤها لجميع الرضّع بعد الولادة، كما ثمة وجود للقاحات جديدة تستهدف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا وما فوق.

وأفادت أناليسا أندرسون، نائبة رئيس "فايزر"، وكبيرة المسؤولين العلميين لأبحاث اللقاحات وتطويرها، في بيان: "تُمثِّل الموافقة على Abrysvo كاللقاح الأول والوحيد للأمهات بهدف المساعدة على حماية الأطفال حديثي الولادة فور الولادة من الفيروس المخلوي التنفسي حتّى ستة أشهر، علامة بارزة للمجتمع العلمي وللصحة العامّة".

وأوضحت شركة "فايزر" أنّ تلقيح الأمهات يمكن أن يحد قرابة 16 ألفًا من الحالات التي تتطلّب استشفاء، وأكثر من 300 ألف زيارة للطبيب بسبب الفيروس المخلوي التنفسي سنويًا، في حال توفير اللقاح عالميًا.

ومع ذلك، لا يوفّر اللقاح، الذي يُعطى للأم الحامل بين الأسبوع 32 من حملها والأسبوع 36، حماية طويلة الأمد.

إذ تبيّن أنّه في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة، كان اللقاح فعالاً بنسبة 82% في الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي الحاد، وفعالًا بنسبة 57% لجهة تراجع نسبة زيارة الأطفال للطبيب بسبب عدوى الفيروس.

وبحلول 6 أشهر بعد الولادة، كان اللقاح فعالًا بنسبة 69% في الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي الحاد، وفعالأً بنسبة 51% لجهة الحد من زيارة الطبيب بسبب مشاكل التنفس المرتبطة بالفيروس.

وبعد حوالي 6 أشهر، عادلت فعالية اللقاح فعالية العلاج الوهمي عندما أتى الأمر لإبقاء الأطفال خارج عيادات الأطباء.

وأشارت شركة "فايزر" إلى أنّها تخطّط لإجراء دراسة سلامة كبيرة خلال فترة ما بعد التسويق ستستخدم قواعد بيانات كبيرة من بيانات المطالبات التجارية، ضمنًا بيانات "Medicaid"، للمساعدة على تقييم نقاط السلامة النهائيّة، ضمنًا الولادة المبكرة، لدى كل من يحصل على اللقاح.