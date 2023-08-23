آخر تطورات متحوّر فيروس كورونا الجديد وأعراضه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتفشّى متحوّر جديد، EG.5، من فيروس "كوفيد-19" شديد التغيّر في دول عديدة آخرها مصر، وذلك بالتوازي مع اندفاع العلماء لفهم مدى انتشاره ومدى قدرة مناعتنا على مواجهته. لكن ماذا نعرف عن أعراضه ومن هي الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

شهد المتحوّر الجديد أكثر من 30 طفرة في الحمض الأميني لبروتينه المرتفع مقارنة بأقرب سلف له: المتحوّر الفرعي BA.2 من "أوميكرون".

ويعتبر EG.5 سليل XBB، وهو حاليًا المتحور المهيمن في الولايات المتحدة، ويتسبّب بنحو 20٪ من جميع حالات "كوفيد-19" المسجلة حديثًا في البلد.

ومن الناحية السريرية، لا يبدو أن هذا المتحوّر يتسبّب بأعراض مختلفة أو أكثر حدّة من الفيروسات التي سبقته. ومن أعراضه الأكثر شيوعًا نذكر:

ارتفاع في درجة الحرارة

فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

صعوبة في التنفس.

الصداع والشعور بالضيق

سيلان الأنف

السعال أو التهاب الحلق

ألم في العضلات

ومازال العلماء يبحثون عن أعراض محتملة أخرى.

لكن تجدر الإشارة إلى أن مدى تأثر الشخص العادي بعدوى الفيروس الجديد قد تختلف تبعًا لعدد إصاباته السابقة بأحد متحورات أو أكثر، وبحالة التطعيم.

أما الفئات المستهدفة فهم كبار السن والمرضى الذين يعانون من حالات طبية أساسية مثل مشاكل الرئة، والكلى، والقلب المزمنة. ويجب أن يتأكد هؤلاء الأشخاص من أنهم على اطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالجرعات المعززة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، و التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية.

في الإنفوغرافيك أعلاه، تذكير بأبرز الأعراض الشائعة التي قد يختبرها الفرد في حال إصابته بالمتحور الجديد من فيروس كورونا.