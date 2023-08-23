دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الأكاديمي السعودي أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عبدالله المسند، إلى قضية الاحتباس الحراري والتغير المناخي مؤكدا أن ذلك "ليس مؤامرة".

جاء ذلك في تغريدة للمسند قال فيها: "إنها ليست مؤامرة‼️.. الاحترار العالمي الذي غير المناخ حقيقة علمية ملموسة، ومحسوسة، ومرصودة، وظاهرة علمية موثقة وليست مؤامرة، ولكن.. الغرب وعلى عادتهم، يستغلون الحدث سواء كان حدثاً طبيعياً أو بشرياً.. ليوظفوه من أجل مصالحهم الوطنية القريبة والبعيدة، ومنها مسألة التغير المناخي".

وتابع قائلا: "حيث وُظِّف لضرب مصالح وطنية لدول أخرى، ومنها بعض الدول المصدرة للنفط، واستغلِال التغير المناخي الذي هم من تسبب فيه، ومن ثم ابتزوا الدول المنتجة للنفط.. هذا المكر من قِبلهم في التعامل مع الحدث، دفع طائفة أخرى إلى إنكار التغير المناخي جملة وتفصيلاً، ووصفوا المشكلة أنها مؤامرة تحاك لمصدري النفط خاصة من الدول العربية، وعلى وجه التحديد الخليجية وأن المناخ لم يتغير، والصحيح أن الغرب يريد قلب الطاولة على غيره بشأن من تسبب في تغير المناخ".

وأضاف: "ولن يرضى عنا الغرب ولو صدرنا لهم وروداً وطيباً، بل حتى لو تبرعنا لهم بدمائنا مجاناً؛ لأوجدوا مشكلة وعلة ليجعلونا نحن سبب مشاكلهم ومنبع بؤسهم‼️.. الخلاصة: التغير المناخي ليس موضوعاً للمؤامرات، بل هو موضوع علمي معترف به من قبل جهات علمية مستقلة شرقية وغربية، وقد وظف من قبل الغرب ضد مصدري النفط.. ولكن هيهات لهم هذا.. والله أعلم".