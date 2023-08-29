تجربة جديدة قد تكون آخر فرصة للقاح فيروس نقص المناعة البشرية هذا العقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دخلت تجربة جديدة، وُصفت بأنها "آخر فرصة" لجيل من لقاحات فيروس نقص المناعة البشرية، مراحلها الأخيرة.

وتختبر التجربة، التي تسمى PrEPVacc، لقاحين إلى جانب شكلين من استراتيجية الوقاية قبل التعرّض، لاختبار فعالية اللقاح مع توفير الحماية لمنع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

والوقاية قبل التعرّض، وهو مصطلح يعني استعمال الأدوية لمنع حدوث مرض لدى الأفراد الذين لم يتعرضوا سابقًا للعامل المُسبب للمرض، يُعتبر إحدى إستراتيجات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وقد يشكّل نجاح هذا المشروع، الذي تقوده إفريقيا ويُنسّق من مدينة عنتيبي بأوغندا، وبدعم دولي، بداية مرحلة جديدة من تطوير اللقاح.

أما في حالة فشله، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تخلي علماء المناعة عن جيل من اللقاحات.

وبعد مرور نحو 40 عاماً منذ تحديد فيروس نقص المناعة البشرية باعتباره سبباً لمرض "الإيدز"، وبعد مرور 36 عاماً منذ أول تجربة للقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، لا يزال المجتمع الطبي يفتقر إلى لقاح فعال.

ورغم أن العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية راسخة، إلا أن الوصول إليها يختلف.

ويقدّر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أن 630 ألف شخص لقوا حتفهم بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز على مستوى العالم في عام 2022، بينما يعيش 39 مليون شخص مع فيروس نقص المناعة البشرية، بما في ذلك 1.3 مليون شخص أصيبوا بالمرض حديثًا العام الماضي.

وتأمل التجربة أن تنجح حيث فشلت التجارب الأخرى - أحدثها لقاح مسمى "HVTN 702" أو "Uhambo"، الذي توقف في فبراير/ شباط عام 2020، ولقاح "HVTN 705" أو "Imbokodo"، الذي توقف إنتاجه في عام 2021، ولقاح "HVTN 706" أو "Mosaico" الذي توقف في عام 2023، وتبين أن جميعها آمنة ولكنها غير فعالة في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وقد تبين أن تجربة سريرية واحدة فقط، أجريت في تايلاند ونُشرت نتائجها في عام 2009، أظهرت فعالية متواضعة في الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وكانت فعالية ذلك اللقاح، المسمى "RV144"، حوالي 30% (رغم أن النتائج لا تزال موضع نقاش).

وبهدف أن تُعتبر تجربة PrEPVacc ناجحة، يجب أن يحقق أي من اللقاحين اللذين يتم اختبارهما فعالية لا تقل عن 70%.

ويجمع أحد اللقاحين أجزاء من الحمض النووي الاصطناعي لفيروس نقص المناعة البشرية مع قاعدة بروتينية، بينما يجمع الآخر بين الحمض النووي وفيروس الجدري ضعيف وقاعدة البروتين، مثل تلك المستخدمة في لقاح "RV144".

وبدأ التسجيل في التجربة السريرية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وسجل آخر المشاركين البالغ عددهم 1513 في مارس /آذار 2023. وتتراوح أعمار جميع المشاركين بين 18 و40 عامًا ويعيشون في جنوب إفريقيا أو أوغندا أو تنزانيا.

وتعاني البلدان الثلاثة من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين البالغين، حيث تقع ضمن أول 15 دولة في العالم ضمن القائمة وفقًا لتقديرات عام 2021.

مع ذلك، أوضح يوجين روزاجيرا، وهو مدير تجربة PrEPVacc، أن هذا ليس بالضرورة سبب اختيار هذه البلدان للمشاركة.

وخلال التجربة العشوائية، يتلقى كل مشارك أربع حقن من اللقاح A أو B أو دواء وهمي على مدى 48 أسبوعًا، بالإضافة إلى دورة علاجية قبل التعرض يتم تلقيها يوميًا حتى الأسبوع 26، بعد أسبوعين من الحقنة الثالثة - والسبب أن الاستجابة المناعية تصل إلى ذروتها في ذلك الوقت، حسبما ذكره روزاجيرا.

وتشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن اتباع إجراء الوقاية قبل التعرّض كما هو موصوف يقلل من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجنس بنحو 99%، وبين الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن بنسبة 74% على الأقل.

وتقوم تجربة PrEPVacc بتوزيع شكلين من أدوية الوقاية قبل التعرّض، هما عقار "تروفادا" (Truvada) أو عقار "ديسكوفي" (Descovy)، وتختبر ما إذا كان عقار "ديسكوفي" الأحدث يتمتع بذات الفعالية أو أفضل بين مجموعة التجربة.

ويقول المنظمون إن تقييم الجمع بين لقاح تجريبي لفيروس نقص المناعة البشرية واستراتيجية الوقاية قبل التعرّض يعد الأول من نوعه.

وإذا أثبت أحد اللقاحين أو كليهما فعاليته، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التجارب، ومن المرجح أن تشمل شركاء دوليين متعددين.

وفي حال فشلها، يتوقع جوناثان ويبر، منسّق تجربة PrEPVacc، ومدير مركز العلوم الصحية الأكاديمي في إمبريال كوليدج في لندن، أنه لن تكون هناك دراسة أخرى لفعالية لقاح فيروس نقص المناعة البشرية حتى عام 2030.

لكن بالنسبة لفريق تجربة PrEPVacc والمشاركين فيه، ليس هناك خيار سوى الانتظار حتى نهاية عام 2024 والأمل في أن تكون نتائجها أفضل من التجارب الأخرى.