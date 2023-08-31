طبيب يعلق على "تجمد" زعيم الأقلية بالكونغرس على الهواء مجددا

(CNN)—عقّب مراسل الشؤون الطبية في CNN، سانجاي غوبتا، على ما بدا "تجمد" زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، خلال كلمة كان يدلي بها أمام إعلاميين.

وقال غوبتا: "ما نراه بشكل أساسي هو تجمد، وهذا مصطلح يستخدم غالبًا عند وصف أشياء عصبية مختلفة، من الواضح أنه يتجمد، ولا يقول أي شيء، ووجهه متجمد نوعًا ما في هذا الوضع، وأيضًا يديه، إذا نظرتم إلى هذا الفيديو، يداه ملتصقتان بالمنصة، تأتي مساعدته، وتحاول دفعه لمحاولة رفع يده.."

وأضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي تتبادر إلى ذهنكم، كلما عرفتم أكثر عن الحالات العصبية المختلفة، كلما طالت القائمة، ولكن أشياء معينة مثل السكتة الدماغية أو أشياء من هذا القبيل ربما تكون أقل احتمالا، إذ أنه حرك ذراعيه وساقيه أثناء سيره مبتعدا".

واستطرد: "تقل احتمالية حدوث نوبة صرع أيضًا بعد حوالي 30 ثانية حيث يبدو أن لديه بعض مكونات التجمد. أعتقد أن ما أذهلني حقًا في ذلك، هو أن مساعديه لا يبدو أنهم مندهشون من هذا. لقد شاهدنا هذه الحلقة عدة مرات ولكن لديك انطباع بأنها تحدث في كثير من الأحيان وهذا شيء اعتادوا على التعامل معه".

وتابع قائلا: "كانت هذه الأسئلة (خلال المؤتمر الصحفي) عالية جدًا، وكان قادرًا على سماعها.. هل هذا نوع من التشتت بالانتباه نظرا لما يحدث في جسده وعقله في لحظة نوبات التجمدة؟ هل هو شراء الوقت بطريقة ما، لذلك هناك احتمالات مختلفة هنا، من الممكن أن يكون الأمر مجرد فقدان السمع، وهو أمر ليس بالأمر غير المعتاد، ولكن يبدو أن هناك شيئًا آخر يحدث هنا".