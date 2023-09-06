كيف تتجنب الأمراض الناتجة عن استهلاك أطعمة غير صحية خلال السفر؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد تناول الطعام أمرًا مهمًا وأساسيًا في يوم السفر، حتى تحافظ على صحتك ونشاطك طوال الرحلة. وفي الوقت ذاته، يجب أن تتأكد من نوعية الطعام الجيدة حتى تتجنب إصابتك بأي أمراض.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، 3 خطوات يجب أخذها في عين الاعتبار.

ما هي؟

قم باختيار الخضار والفاكهة القابلة للتقشير

احرص على أن تكون الأطعمة مطبوخة ومخزنة جيدًا

اشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأمراض المنقولة بالأغذية تكون عادة معدية أو سامة بطبيعتها، وتسببها جراثيم أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيميائية تدخل الجسم عن طريق الأغذية أو المياه الملوثة.

وبينما يشعر العديد من الأشخاص بحيرة شديدة حول ما يجب تجنبه من الأطعمة عند إصابتهم بتسمم غذائي، لخّصت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجابتها على تساؤلاتهم، بـ3 نقاط.

يجب أن يكون الشخص على دراية أولًا بالأعراض الشديدة للتسمم الغذائي.. ما هي؟

وغالبًا ما تشمل أعراض التسمم الغذائي الإسهال، والقيء، واضطراب المعدة، أو الغثيان.

يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أعراض شديدة مثل:

الإسهال والحمى أعلى من 102 درجة فهرنهايت

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام من دون أي تحسن

الإسهال الدموي

القيء المستمر بحيث لا تستطيع الاحتفاظ بالسوائل في جسمك، ما قد يؤدي إلى الجفاف

الجفاف، الذي يسبب أعراضًا مثل جفاف الفم والحلق، والشعور بالدوار عند الوقوف، وعدم التبول بكثرة

يجب على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالتسمم الغذائي عدم تناول ما يلي: