كيف تُفرّق بين العسل والسوائل السكرية المرّكزة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تواجه صعوبة في التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة؟ الأمر بسيط للغاية.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أنه يمكن التفريق بينهما من خلال قراءة اسم المنتج وقائمة المكونات.

العسل

يعتبر مادة طبيعية حلوة المذاق. وتنتجها أصناف نحل العسل من رحيق الأزهار، أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات، أو من الإفرازات الناتجة عن التغذي على عصارة النباتات.

وفي الواقع، لا يحتوي العسل على أي مواد أو مضافات غذائية طبيعية أو صناعية.

ويظهر اسم المنتج "عسل" بشكل واضح على العبوة والبطاقة الغذائية.

السوائل السكرية المركزة

تحتوي هذه المحاليل على نسبة عالية من سكر الجلوكوز والفركتوز المستخلص من الأغذية، مثل الفاكهة والذرة. وتُستخدم مع بعض الأطعمة والمشروبات حتى يكون مذاقها أكثر حلاوة.

وتحتوي السوائل السكرية المركزة على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان يجب ذكرها ضمن قائمة المكونات.

ويكون اسم المنتج للسوائل السكرية "شراب" أو "شيرة".

وأوضح موقع "National Library of Medicine" الإلكتروني الرسمي أن العسل من بين أكثر المنتجات الطبيعية تقديرًا.

ولا يُستخدم كمنتج غذائي فحسب، بل يُستخدم أيضًا في الطب التقليدي، وكعلاج بديل للحالات السريرية، التي تتراوح من التئام الجروح إلى علاج السرطان.

ويُستخدم العسل في علاج أمراض العيون، والربو القصبي، والتهابات الحلق، والعطش، والتعب، والدوخة، والتهاب الكبد، والإمساك، والبواسير، وغيرها.

وتقوم مكونات العسل بممارسة تأثيرات مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان.

ويمكن اعتبار العسل عامل علاجي طبيعي لأغراض طبية مختلفة.

وأوضح موقع "National Library of Medicine" الإلكتروني الرسمي أنه توجد أدلة كافية توصي باستخدام العسل في إدارة الحالات المرضية.

وبناءً على هذه الحقائق، يوصى بشدة باستخدام العسل في الأقسام السريرية.

نصائح عند تخزين العسل

وأوصت هيئة الغذاء والدواء السعودية بحفظ العسل في عبوته الأصلية أو وعاء زجاجي أو عبوة بلاستيكية مخصصة لحفظ الغذاء ومحكمة الإغلاق بدرجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.

وتجنب تخزينه في العبوات المعدنية حتى لا تتعرض للأكسدة، وعدم السماح للرطوبة بالدخول للعبوة، واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه.

وبيّنت هيئة الغذاء والدواء السعودية أن هناك احتمالية لتبلور (تكتل) العسل أثناء التخزين. وهذا ليس مؤشرًا على فساده وضرره.

ويمكن إعادة العسل عند تبلوره إلى الحالة السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، مع تجنب تعريضه لدرجات حرارة عالية، أو تسخينه في الميكروويف.

ويُنصح بتجنب تبريد العسل لمنع تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.