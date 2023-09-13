دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) الثلاثاء، عن ضرورة حصول كلّ شخص يبلغ من العمر 6 أشهر وما فوق على اللقاح المحدّث من "كوفيد-19"، بهدف التقليل من خطر الإصابة بالمرض الشديد، أو الاستشفاء، أو الوفاة بسبب فيروس كورونا.

وقد وقّعت مديرة الوكالة الدكتورة ماندي كوهين، على توصيات اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP)، المؤلفة من خبراء يقدمون المشورة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن توصياتها للقاحات.

وأفادت الوكالة في بيان صحفي أنّ لقاحَي شركتي "فايزر/ بيو إن تك" و"مودرنا" سيُتاحان هذا الأسبوع.

ولفتت الوكالة إلى أنّ "التطعيم يبقى أفضل حماية من الاستشفاء والوفاة بسبب كوفيد-19".

وتابعت: "يقلّل التطعيم أيضًا من فرصة معاناتك من آثار فيروس "كورونا طويل الأمد" التي قد تتطور أثناء أو بعد الإصابة الحادة، وتستمر لفترة طويلة. وإذا لم تتلقّ لقاح كوفيد-19 في الشهرين الماضيين، فاحصل على لقاح محدّث منه لحماية نفسك في فصلي الخريف والشتاء".

وحُدثت اللقاحات الجديدة حتى تكون مضادة للسلالة المنتشرة حاليًا التي تسبّب مرض "كوفيد-19".

واللقاحان المحدثان يعلمان الجهاز المناعي على كيفية التعرف إلى البروتينات الشوكية لفيروسات XBB.1.5 المنتشرة حاليًا، والتي أدت إلى ظهور مجموعة من المتحوّرات الجديدة لفيروس كورونا. وتحتوي الجرعات الجديدة على سلالة واحدة من الفيروس، بخلاف جرعات العام الماضي التي احتوت على سلالتين. كما لم يعد يُسمح باستخدام اللقاحات القديمة في الولايات المتحدة.

وتتزامن الموافقة على اللقاحات المحدثة مع ارتفاع طفيف في حالات الاستشفاء والوفيات جراء فيروس كورونا، في أواخر هذا الصيف.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ حالات الاستشفاء جراء "كوفيد-19"، ارتفعت بنسبة 9٪ الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق. ورغم هذه الزيادة، لا تزال معدلات الاستشفاء تعادل نصف ما كانت عليه خلال ذروة الشتاء الماضي. كما ارتفعت الوفيات الأسبوعية بسبب "كوفيد-19" خلال شهر أغسطس/ آب.

ولفتت البيانات الجديدة التي عرضتها الدكتورة فيونا هافرز من المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي، التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمام اللجنة الاستشارية الثلاثاء، إلى أنّ أعلى معدلات الاستشفاء والوفيات أصابت كبار وصغار السن البالغين من العمر 75 عامًا وما فوق أو الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر. فيما جميع المجموعات الأخرى أقل عرضة للنتائج الوخيمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات التجارب السريرية المقدمة يوم الثلاثاء حول فعالية اللقاحات المحدثة لم تشمل الأطفال دون سن الـ 12 عامًا، الأمر الذي ترك عضو ACIP، الدكتور بابلو سانشيز، طبيب أطفال في مستشفى "Nationwide Children's Hospital" في ولاية أوهايو الأمريكية، يشعر بعدم الارتياح بشأن تقديم توصية شاملة للجميع من عمر 6 أشهر وأكبر.

وقال سانشيز: "أريد فقط أن أوضح أنني لست ضد هذا اللقاح. فالبيانات المحدودة المتاحة تبدو رائعة".

أما سبب انزعاجه فيعود إلى أنّه "وجود بيانات محدودة للغاية حول الأطفال.. وأعتقد أنه يجب إتاحتها للأهل".

وأظهرت الدراسات السريرية التي قدمتها شركات "مودرنا" و"فايزر" و"نوفافاكس" الثلاثاء، أنّ جميع الجرعات المحدّثة عزّزت بشكل كبير الأجسام المضادة ضد متحوّرات فيروس كورونا المنتشرة حاليًا، ما يشير إلى أنها ستوفر حماية جيدة ضد المتحوّرات السائدة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أعطت الموافقة على لقاحين من نوع الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، الاثنين. ولا يزال اللقاح الثالث المحدّث الذي صنّعته شركة "نوفافاكس" قيد مراجعة إدارة الغذاء والدواء، لذلك لم تتمكن لجنة ACIP من تقديم توصيات محددة باستخدامه.

وبحسب صياغة بيان التصويت، وافقت اللجنة على التوصية بأي لقاح معتمد أو يحتوي على XBB، لذلك لن تحتاج إلى الاجتماع مجددًا للنظر باللقاح في حال حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء عليه، كما هو متوقع.

وأضافت اللجنة أنّ كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات وما فوق يجب أن يحصل على جرعة واحدة بالحد الأدنى، من لقاح mRNA المحدث المضاد لـ"كوفيد-19" هذا العام.

ويجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات الذين قد يحصلون على لقاحاتهم لأول مرة، تلقي جرعتين من لقاح "مودرنا"، أو ثلاث جرعات من لقاح "فايزر"، على أن تكون إحدى الجرعات محدثة خلال عام 2023.

كما قدمت اللجنة توصيات للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد. وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في وظائف المناعة يفترض أن يكونوا حصلوا على ثلاث جرعات من لقاح "كوفيد-19" بالحدى الأدنى، على أن تكون إحدى هذه الجرعات محدثة. كما لديهم أيضًا خيار الحصول على لقاح محدث إضافي في وقت لاحق من العام.

ولم تقرر اللجنة ما إذا كان الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وما فوق يحتاجون إلى جرعة أخرى من اللقاح المحدث بعد بضعة أشهر.

وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها توفير لقاحات "كوفيد-19" عبر السوق التجاري. وكشفت الشركات المصنعة عن قائمة أسعار لقاحاتها الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار الجملة بين 120 و130 دولارًا للجرعة.