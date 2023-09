هل ترى أن الكمالية تعيق تقدمك؟ ترفض معالجة نفسية تلك الفكرة لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تشعر بالقلق لكونك تسعى إلى الكمالية؟ لا عجب في ذلك، في ظل كل الرسائل التي تشوه هذا الاتجاه، وتنصحنا بالتخلي عنه لصالح تحقيق التوازن.

وترفض المعالجة النفسية، كاثرين مورغان شافلر، هذا النهج، ما يتعارض مع الفكرة التي تقول إنّ الكمالية أمر يجب تخطّيه.

وتوضح شافلر أنّ التخلص من الكمالية لن ينجح كونه عنصرًا أساسيًا فيمن تكون. وبدلاً من ذلك، حان الوقت للاعتراف بالكمالية كهدية ومصدر للقوة.

تنصح مؤلفة كتاب "دليل الكمال لفقدان السيطرة: الطريق إلى القوة والسلام"باستعادة السعي وراء الكمال لعيش الحياة إلى أقصى حدودها Credit: Courtesy Penguin Random House

ولا مشكلة في كون الساعين نحو الكمال أشخاصًا غير متوازنين، حسبما ذكرته شافلر في كتابها "The Perfectionist’s Guide to Losing Control: A Path to Peace and Power".

علاوة على ذلك، يُعد التغير من خلال المشاركة في مفاهيم مُعدّة مسبقًا حول التوازن عندما لا تتناسب مع شخصيتك، أمراً غير صحي.

وبدلاً من ذلك، تنصح شافلر الأشخاص بالاحتفاء بسعيهم المتواصل إلى سد الفجوة بين الواقع والمثالية.

وفي الكثير من الأحيان، يتمحور الإرشاد الصادر تحت عباءة العناية الذاتية، وخاصة للنساء، حول قمع "التعبير عن الطموح والبحث عن القوة"، وهو ما قد يساعد الأشخاص على عيش الحياة لأقصى حدودها.

وتقول شافلر إنّ الوقت قد حان لإعادة تعريف مصطلح السعي وراء الكمالية، مع جميع المزايا التي تجلبها الرغبة في التفوّق.

CNN: ما هو تعريف الكمالية؟

شافلر: الكمالية هي غريزة طبيعية فريدة من نوعها لدى البشر. نمتلك جميعًا القدرة المعرفية على رؤية الواقع وإسقاط نسخ جديدة ومحسنة عليه، وملاحظة الاختلافات بين ما هو موجود الآن وما هو مثالي.

وفي الوقت ذاته، الكماليين هم أولئك الذين لا يرون هذه الفجوة فحسب، بل يشعرون بضرورة محاولة سدها.

هم يتمتّعون بغريزة لاستكشاف حدود الإمكانيات دون التقيد بما هو واقعي.

في مجال الصحة النفسية، يتحدث الكثيرون عن هذه الضرورة بطريقة سلبية، وكعلامة على وجود اضطراب. ولكن القول بأن شيئًا ما ضروري لا يعني تلقائيًا أنه غير صحي.

من وجهة نظري، الكمالية هي الطاقة التي تجعل العالم يدور. وتحتاج المجتمعات إلى أشخاص لديهم الدافع للسعي نحو المثالية.

التوتر الذي يتّسم به الكماليون هو مصدر قوتهم.

والمفتاح يكمن في تطبيق هذه القوة مع نية، وبشكل بنّاء، وواعٍ.

CNN: كيف يبدو تطبيق الكمالية بوعي؟

شافلر: عندما توجّه أمرًا ما بوعي، فأنت لا ترتبط بالنتيجة بالطريقة ذاتها التي تحاول بها السيطرة عليها.

والأشخاص الذين يتوافقون مع قدراتهم يتمتّعون بنسخة معرَّفة ذاتيًا للنجاح بدلاً من كونها خارجية.

وبالنسبة لمن يسعون إلى الكمال، فهذا يعني أنّك تذكّر نفسك بأنك كامل بالفعل، وتطمئن لذاتك كما تطمئن لصديق لترى كيف تشعر، وتمنح نفسك إمكانية الوصول إلى الخير بحرية، ودون تقييم أدائك لتحديد مقدار الخير الذي "تستحقه".

ولا توجد نسخة صحية لربط قيمتك الذاتية بالإنجازات، وتعد أمور مثل الحب، والحرية، والفرح، والكرامة حقوقًا مكتسبة مع الولادة، ليس عليك أن تفعل أي شيء لتستحقها.

وبينما يسعى الكماليون الأصحاء للنجاح، فإن الكماليين غير الأصحاء يسعون إلى عدم الفشل، وهو ما يأتي من مكان تعويضي تشعر فيه أنك لست كافيًا، لذا تشعر أنّه عليك أن تبذل أقصى ما في وسعك لتعويض الثغرات الموجودة لديك.

والهدف هو تسخير قوة الكمال لمساعدتك. ويدرك الكماليون الأصحاء أن الهدف من المثالية هو أخذها كمصدر للإلهام، وليس أمرًا لتحقيقه..

CNN: كيف ترتبط الحاجة إلى السيطرة بالكمالية؟

شافلر: قد تسمع الأشخاص الذين يسعون للكمالية يقولون: "لا أستطيع أن أتمالك نفسي".

وعلى الفور، يُترجم ذلك على أنه مشكلة من قِبَل الأشخاص الذين يعتقدون أنه يجب أن تكون قادرًا على خفض معاييرك أو الاسترخاء "مثل أي شخص عادي".

نحن لا نريد بالضرورة التقليل من ميولنا الكمالية، نريد فقط أن نكون على وعي بها. وليس من الضروري أن تكون الكمالية صراعًا، وليس عليك أن تتخلى عن كونك تسعى إلى الكمال لتكون بصحة جيدة.

أوصي بإعادة صياغة هذا السؤال إلى التالي: ماذا لو كان سعيك للكمال موجودًا لمساعدتك؟

CNN: كيف يمكن للساعين إلى الكمالية التمييز بين العمل إلى حد المرض وبين تبنّي شغفنا بطريقة صحية وتبعث الحيوية؟

شافلر: هنا يأتي دور المتعة، وفي الكثير من الأحيان نحرم أنفسنا من المتعة باسم المسؤولية والانضباط، ولكن لا يوجد طابع مسؤول في عدم منح الاهتمام بما يجعلك تشعر بالرضا. المشكلة تأتي إذا لم نتمكن من التعرّف على الفرق بين الإشباع الفوري والمتعة الفعلية.

وغالبًا ما يخلق الإشباع الفوري قلقًا استباقيًا، أما المتعة تعلمك عن هويتك، وما تحب،

هذه هي الطريقة لمعرفة ما إذا كنت على المسار الصحيح، فالوظيفة، أو العلاقة، أو أسلوب العمل المناسبة ستُشعرك بالرضا.

CNN: كيف يبدو توازن الحياة الصحي؟

شافلر: الحياة الصحية والمتوازنة تبدو مختلفة من شخص لآخر، ويتجسد الأمر عادةً عندما تكون أفعالك متوافقة مع قيمك.

وقد يكون من الصعب اختيار القيم التي تريد منحها الأولوية، ولكن هذا القرار يمكن أن يساعد حقًا في توضيح كيفية قضاء وقتك.

وفيما يلي أسلوب يساعدك في معرفة القيم الأكثر أهمية بالنسبة لك: المجاملات التي تعني لك الكثير تكشف عن قيمك.

وعلى سبيل المثال، إذا أخبرني شخص ما أنني أبدو جميلة اليوم، فهذا لطيف. أنا لا أكره هذه المجاملة، لكنها أيضًا قابلة للنسيان بالنسبة لي. ولا يتردد صداها عاطفياً لأن الجمال ليس على رأس أولوياتي. ولكن عندما يخبرني الناس أنهم تأثروا إلى حد البكاء بعد قراءة كتابي، فإن ذلك مؤثر ومهم بالنسبة لي.