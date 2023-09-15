ماذا يحدث عندما يقترب الأشخاص من الموت؟ دراسة تُوضح ما يمر البعض به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تحدث "تجربة الاقتراب من الموت" عندما يعيد الأطباء شخصًا إلى الحياة بعد أن تتوقف ضربات القلب، ويتوقف التنفس، أي ما يحدث عندما يموت الشخص لأي سبب، وليس فقط أثناء نوبة قلبية.

وأوضح الدكتور سام بارنيا، وهو طبيب العناية المركّزة بالمركز الطبي "NYU Langone Health" الذي بحث في هذه الظاهرة لعقود من الزمن، أن الملايين من الأشخاص قد أبلغوا عن تجارب اقتراب من الموت منذ اختراع الإنعاش القلبي الرئوي، في عام 1960.

وبارنيا هو المؤلف الرئيسي لدراسة جديدة تهدف إلى الكشف عما يسميه "الوعي الخفي" للموت عن طريق قياس النشاط الكهربائي في الدماغ أي عندما يتوقف القلب، ويتوقف التنفس.

وقال بارنيا: "يقوم العديد من الأشخاص بالإبلاغ عن التجربة ذاتها، أن وعيهم أصبح أكثر حدة ووضوحًا، وذلك بينما يحاول أطباء مثلي إنعاشهم لأننا نعتقد أنهم ماتوا".

وأضاف: "لدى هؤلاء الأشخاص إحساس بأنهم انفصلوا عن أجسادهم ويمكنهم رؤية وسماع الأطباء والممرضات من حولهم، وكانت لديهم القدرة على الإبلاغ عما كان يفعله الأطباء لهم بزاوية 360 درجة لا يمكن تفسيرها".

وغالبًا ما يراجع هؤلاء شريط حياتهم بأكملها، ويتذكرون الأفكار والمشاعر والأحداث التي لا يستطيعون عادةً تذكّرها، ويبدأون في تقييم أنفسهم استنادًا إلى مبادئ الأخلاقيات والقيم.

وأوضح بارنيا أن التجربة بمثابة "فهم شامل لسلوكهم طوال حياتهم حيث لم يعد بإمكانهم خداع أنفسهم".

ويراود الأشخاص خلال تلك التجربة رؤى روحية يمكن تفسيرها بطرق مختلفة استنادنا إلى معتقداتهم الدينية.

تسجيل موجات الدماغ أثناء إجراء إنعاش قلبي رئوي

وفي الدراسة المنشورة الخميس في الدورية العلمية "Resuscitation"، تتبعت فرق من العاملين المدربين في 25 مستشفى بالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وبلغاريا الأطباء إلى غرف العناية المركزة، حيث كان المرضى "موتى من الناحية الفنية"، وفقًا لما قاله بارنيا.

وبينما قام الأطباء بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي، قامت الفرق البحثية بتركيب أجهزة قياس تركيز الأكسجين والنشاط الكهربائي على رأس الشخص الذي يُوشك على الموت. واستغرق متوسط محاولة الإنعاش بين 23 و26 دقيقة. ومع ذلك، وجدت الدراسة أن بعض الأطباء استمروا في أداء إجراءات الإنعاش لمدة تصل إلى ساعة.

وقال بارنيا: "رغم كون الإنعاش حالةً متوترة وصعبة للغاية، إلا أن فرقنا البحثية المستقلة نجحت في تنفيذ الإجراءات من دون التدخل في الرعاية الطبية للمرضى".

وأشار بارنيا إلى أنه تم قياس نشاط الدماغ على فترات مدتها دقيقتين أو ثلاث دقائق، عندما كان على الأطباء التوقف عن عملية الضغط على الصدر أو الصدمات الكهربائية لمعرفة ما إذا كان قلب المريض سيستأنف نشاطه.

وتابع: "عندما لا نرى حركة، ويسود الصمت. عندها نأخذ القياسات لنرى ما يحدث".

وقال بارنيا: "لقد وجدنا أن أدمغة الأشخاص الذين يمرون بالموت قد أصبحت مسطحة، وهو أمر متوقع".

وأضاف: "لكن من المثير للاهتمام أنه حتى بعد مرور ساعة على بدء عملية الإنعاش، رأينا طفرات - ظهور النشاط الكهربائي في الدماغ، وهو الأمر ذاته الذي يحدث عند التحدث أو التركيز بعمق".

وشملت تلك الطفرات موجات "غاما"، و"دلتا"، و"ألفا"، و"بيتا"، وفقًا للدراسة.

وعاد إلى الحياة 53 شخصًا فقط من أصل 567 شخصًا في الدراسة، أي نسبة 10% فقط. ومن بين هؤلاء، أجريت مقابلات مع 28 شخصًا منهم لمعرفة ما يمكنهم تذكّره من هذه التجربة.

وأبلغ 11 مريضًا فقط عن وعيهم أثناء عملية الإنعاش القلبي الرئوي، بينما أبلغ 6 فقط عن "تجربة الاقتراب من الموت".

ومع ذلك، تم تصنيف تلك التجارب إلى جانب شهادات 126 ناجيًا من السكتة القلبية لم يشاركوا في الدراسة.

وقال بارنيا: "تمكنا من أن نظهر بوضوح شديد أن تجربة الموت- الشعور بالانفصال عن الجسد، ومراجعة شريط حياتك، والانتقال إلى مكان يشبه المنزل، ثم الإدراك أنك بحاجة للعودة - كانت متسقة جدًا بين الأشخاص من جميع أنحاء العالم".

بالإضافة إلى ذلك، أجرت الدراسة مقارنة بين إشارات الدماغ المسجلة وإشارات الدماغ التي أجرتها دراسات أخرى حول الهلوسة والأوهام البصرية، ووجدت أنها مختلفة للغاية.

وأضاف: "تمكنا من الاستنتاج أن تجربة الموت التي تم تذكرها هي حقيقية. وهناك علامة في الدماغ قمنا بتحديدها. وهذه الإشارات الكهربائية لا يتم إنتاجها كخدعة لدماغ يحتضر، وهذا ما قاله العديد من النقاد".

هل قامت الدراسة بالفعل بقياس الوعي لدى المحتضرين؟

وكان بعض الخبراء في المجال أقل اقتناعا بنتائج الدراسة، التي قدّمت لأول مرة خلال جلسات علمية في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022 وانتشرت بوسائل الإعلام على نطاق واسع.

من جانبه، قال الدكتور بروس جريسون، وهو أستاذ فخري في الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا: "هذا التقرير الأخير عن موجات الدماغ المستمرة بعد السكتة القلبية قد تم تضخيمه بشكل غير متناسب من قبل وسائل الإعلام. وفي الواقع، لم يُظهر الباحثون أي ارتباط بين موجات الدماغ هذه والنشاط الواعي".

وقال جريسون لـ CNN عبر البريد الإلكتروني، إن "هؤلاء المرضى الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت لم يظهروا موجات الدماغ المذكورة، وأولئك الذين أظهروا موجات الدماغ المذكورة لم يبلغوا عن تجارب الاقتراب من الموت".

وقام جريسون وطبيب القلب الدكتور بيم فان لوميل، وهو باحث وكاتب هولندي في تجارب الاقتراب من الموت، بتقديم تعليقات إلى الدورية العلمية لنشرها مع الدراسة الجديدة.

وأشارا إلى بيان الدراسة بأن "اثنين من الأشخاص الـ 28 الذين تمت مقابلتهم لديهما بيانات مخطط كهربية الدماغ، ولكنهم لم يكونا من بين أولئك الذين لديهم تذكر معرفي واضح".

وأوضح جريسون: "كل ما أظهرته (الدراسة) هو أنه لدى بعض المرضى نشاط كهربائي مستمر في الرأس يحدث خلال الفترة التي أبلغ فيها مرضى آخرون عن تعرضهم لتجارب الاقتراب من الموت".

وقال بارنيا إن الدراسة لم تكن قادرة على مطابقة النشاط الكهربائي مع تجربة الاقتراب من الموت لدى المريض ذاته.

واعتبر بارنيا أن " العينة لم تكن كبيرة بما يكفي، إذ أن غالبية المشاركين لم ينجو. هذه هي حقيقة الأمر".

وتابع: "من بين أولئك الذين عاشوا ولديهم مخططات كهربية للدماغ يمكن قراءتها، أظهر 40٪ منهم أن موجات أدمغتهم انتقلت من الخط الثابت إلى إظهار علامات طبيعية للوضوح".

وأضاف بارنيا أن الأشخاص الذين يعيشون غالبًا ما يكون لديهم ذكريات متجزأة أو ينسون ما عاشوه بسبب التخدير الثقيل في وحدة العناية المركزة.

وأكدّ بارنيا: "غياب السجل لا يعني أن هناك غيابًا للوعي. وفي نهاية المطاف، ما نقوله هو أننا أمام مجهول عظيم. نحن في منطقة مجهولة. والأمر الرئيسي هو أن هذه ليست هلوسة، بل هذه تجربة حقيقية ترافق الموت".