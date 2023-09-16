هل تؤثر الوجبات الخفيفة غير الصحية على فؤائد الأطعمة الصحية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا كنت تتناول وجبات صحية هذه الأيام، فتهانينا - ولكن ماذا تتناول كوجبات خفيفة؟

ومن خلال اختيار وجبات خفيفة فائقة المعالجة وغنية بالسكر، قد يكون 1 من بين 4 منا يلغي جميع فوائد تناول الطعام الصحي، وفقًا لدراسة جديدة.

وبالنظر إلى أن نسبة 95% منا يتناولون وجبات خفيفة، وأن نحو ربع سعراتنا الحرارية تأتي من الوجبات الخفيفة، فإن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية مثل الكوكيز ورقائق البطاطس المقلية، والكعك بأخرى صحية مثل الفواكه والمكسرات هو وسيلة بسيطة حقًا لتحسين صحتك"، حسبما قالته الباحثة الرئيسية سارة بيري، من كلية كينجز لندن، في بيان.

أفاد أكثر من 90% من البالغين في الولايات المتحدة أنهم يتناولون وجبة خفيفة واحدة أو أكثر في أي يوم. وفي المملكة المتحدة، حيث أجريت الدراسة، تناول حوالي 47% من المشاركين وجبتين خفيفتين يوميًا و29% من الأشخاص تناولوا وجبات خفيفة بشكل متكرر.

ووجدت الدراسة أن أكثر من 25% من المشاركين في الدراسة أفادوا بتناول وجبات رئيسية صحية وتناول وجبات خفيفة من الأطعمة عالية المعالجة والحلويات السكرية التي يمكن أن تزيد الجوع.

اختيار نوعية الوجبات الخفيفة وتوقيت تناولها

وحللت الدراسة، التي نشرت الخميس في المجلة الأوروبية للتغذية، عادات تناول الوجبات الخفيفة لدى 854 شخصًا شاركوا في دراسة Zoe Predict، وهي عبارة عن تعاون بين جامعة تافتس وكلية تي أتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد وباحثون في مجال التغذية في المملكة المتحدة، وإسبانيا، والسويد.

وكان تناول خيارات غير صحية للوجبات الخفيفة "مرتبطًا بزيادة مؤشر كتلة الجسم، وزيادة كتلة الدهون الحشوية، وزيادة تركيزات الدهون الثلاثية بعد الأكل - وهي الفترة التي تلي تناول الوجبة - وكلها مرتبطة بأمراض التمثيل الغذائي مثل السكتة الدماغية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، بحسب بيان الدراسة.

ويعد وقت تناول الوجبات الخفيفة أمرًا مهمًا أيضًا، إذ وجدت الدراسة أن تناول الوجبات الخفيفة بعد الساعة 9 مساءً كان مرتبطًا بتناول الأطعمة ذات السعرات تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.

وكان لدى الأشخاص الذين تناولوا وجبات خفيفة في وقت متأخر من اليوم علامات دم أسوأ قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة مقارنة بالذين تناولوا وجبات خفيفة في وقت مبكر من اليوم.

وقالت الدراسة إن الوجبات الخفيفة ليست كلها غير صحية.

المشاركون الذين تناولوا المكسرات والفواكه الطازجة وغيرها من الوجبات الخفيفة عالية الجودة بشكل متكرر كانوا أكثر احتمالاً أن يكون لديهم وزن صحي مقارنة بالذين لا يتناولون وجبات خفيفة أو الذين لا يتناولون الوجبات الخفيفة أو أولئك الذين اختاروا الأطعمة غير الصحية.

وقال الدكتور ديفيد كاتز، وهو متخصص في الطب الوقائي ونمط الحياة والتغذية، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لعقود، كنت أسافر مع أطعمة مريحة وصحية أحبها - لذا إذا جعت أثناء التنقل".

وأضاف: "قم بتخصيص علبة للوجبات خفيفة تضم بعض الأطعمة المريحة والمغذية التي تفضلها في المنزل، مثل المكسرات، والفواكه الطازجة، والفواكه المجففة، والحمص وما شابه - وخذها معك حتى يكون تناول الطعام الجيد أثناء التنقل دائمًا تحت سيطرتك وفي متناول يدك".