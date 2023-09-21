من بينها الأطعمة الحارة..9 مهيّجات للارتجاع المريئي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعاني بعض الأشخاص من الارتجاع المريئي، والذي غالبًا ما يسبب الانزعاج وعدم الراحة. وهناك عوامل عديدة قد تزيد من شدّته من دون أن تعلم.

الارتجاع المريئي

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الارتجاع المريئي عبارة عن حالة مرضية شائعة تحدث بسبب رجوع حمض المعدة ومحتوياتها إلى المريء.

وتُسبب هذه الحالة ألمًا حارقًا خلف عظمة الصدر، ولكن تكرارها وشدتها قد تستوجب علاجًا طبيًّا.

السبب

وفي عملية الهضم الطبيعية، يُفتَح الصمام العضلي الذي يفصل المريء عن المعدة، ويسمح بدخول الطعام إلى المعدة، ويُغلق بعد ذلك لمنع الطعام وحمض المعدة من الرجوع إلى المريء.

ويحدث الارتجاع بسبب ضعف الصمام (العضلة العاصرة)، ما يسمح للطعام والحمض بالرجوع للمريء، مسببًا حرقة.

عوامل الخطورة:

السمنة

التدخين

الحمل

الفتق الحجابي

الأدوية التي تُضعف القدرة الوظيفية للعضلة العاصرة مثل المهدئات

الأعراض:

الشعور بألم وحرقة في الصدر، وقد تصل إلى الحلق؛ ما يسبب احتقانه والتهاب الحنجرة

ألم أو صعوبة البلع

الشعور بطعم حامض في الفم

التهاب اللثة والأسنان، وسوء رائحة الفم

سعال جاف مزمن وبحة في الصوت

التجشؤ

زيادة إفراز اللعاب

وحذّرت وزارة الصحة السعودية من 9 مهيّجات للارتجاع المريئي. وتشمل ما يلي:

القلق والتوتر

تناول وجبات كبيرة

تناول الأطعمة الحارة

تناول المنتجات الحمضية

تناول منتجات الطماطم، كالصلصة والكاتشب

تناول الأطعمة الدسمة والمقلية

تناول الشوكولاتة

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل: المشروبات الغازية، والقهوة، وغيرها

النعناع

متى يجب رؤية الطبيب؟

عند التعرض للحرقة ليومين أو أكثر في الأسبوع

عند الشعور بصعوبة في بلع الطعام أو السوائل

غثيان أو تقيؤ مستمر

فقدان الوزن غير المبرر

عند استمرار الأعراض رغم اللجوء للأدوية

ظهور علامات وجود نزيف في الجهاز الهضمي (مثل: التقيؤ المصحوب بخروج الدم أو براز يحتوي على دم أو لونه أسود)

وأوضح المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) أن طبيبك قد يوصي بإنقاص وزنك إذا كنت تعاني من السمنة، ويطلب منك تناول وجبات الطعام قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من الاستلقاء.

ومن بين الإرشادات الأخرى التي نشرتها وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:

تقسيم وجبات الطعام إلى وجبات صغيرة ومتفرقة خلال اليوم

تجنب ارتداء الملابس الضيقة

رفع رأس السرير بمقدار 15 سنتيمترًا إلى 20 سنتيمترًا

وفي حال لم تتحسن الأعراض مع تغييرات نمط الحياة والأدوية، فقد تحتاج إلى إجراء اختبارات طبية، بحسب ما ذكره المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK).