أبرز 3 فوائد للثوم ..وما هي آثاره الجانبية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد الثوم مُكوّنًا رئيسيًا في العديد من أطباق الطعام، ما يمنحها مذاقًا محبّبًا وشهيًّا، كما تعود هذه النبتة العشبية بالعديد من الفوائد على صحة أجسامنا.

ويستخدم العديد من الأشخاص من حول العالم الثوم لأغراض صحيّة، مثل المصريين، واليونانيين، والرومان، والصينيين، واليابانيين، بحسب ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية "إن سي سي آي إتش" الأمريكي، عبر موقعه الحكومي الإلكتروني.

ويتم استخدام الثوم الطازج، ومسحوق الثوم، وزيت الثوم، لإضافة نكهة غنية للأطعمة.

فوائد الثوم

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Better Health Channel" التابع لحكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن هناك فوائد عديدة للثوم.. وتأتي من بينها:

قد يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم

يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان

ويُعرف الثوم أيضًا بفوائده في محاربة تصلّب الشرايين، بحسب ما ذكره المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.

وتصلّب الشرايين هو مرض مزمن ينتج عن تلف جدار الشرايين بسبب الالتهابات والرواسب الدهنية الليفية.

وأوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أن مكمّلات الثوم قد تُقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون في الدم.

الآثار الجانبية

رائحة الفم والجسم

حرقة المعدة

اضطراب المعدة

ويمكن أن تكون هذه الآثار الجانبية أكثر وضوحًا مع الثوم الخام.

وأوضح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية أن تناول مكملات الثوم قد يزيد من خطر النزيف.

وإذا كنت تتناول مضادًا للتخثر، أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، فأخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في حال تناولك لمكملات الثوم أو إذا ما كنت تخطط لتناولها.

تركيبات عشبية وغذائية جيدة

هناك طرق غير محدودة لاستخدام الأعشاب في طبخك.

وفي الواقع، يمكنك استخدام الثوم مع أنواع مختلفة من الحساء، والصلصات، والمعكرونة، واللحوم، والدجاج، والمحار، والبيستو، والخبز، وغيرها.

وتتوفرّ أيضًا العديد من التركيبات العشبية الرائعة التي تستطيع خلطها مع الثوم. وتشمل الريحان، وإكليل الجبل، والمريمية، والشمر، والفلفل الحار، والكزبرة.