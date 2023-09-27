ما الحالات التي قد يكون فيها استئصال المرارة ضروريًا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعاني من آلام نوبة المرارة؟ وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هناك 3 حالات يتم فيها استئصال المرارة.

بداية.. ماذا تعرف عن استئصال المرارة؟

يُعتبر إجراء استئصال المرارة غير خطير، ويخضع إليه الأشخاص الذين يعانون من حصوات، أو التهاب، أو ألم في المرارة.

ويحدث بطريقتين:

الجراحة المفتوحة (التقليدية)

يتم فيها فتح البطن بطول يمتد بين 4 و6 بوصات في الجانب الأيمن العلوي لإزالة المرارة.

المنظار

يقوم الجرّاح بفتح 3 أو 4 شقوق صغيرة في بطن المريض. ويتم إدخال أنبوب يحتوي على كاميرا فيديو صغيرة وأدوات جراحية خاصة لإزالة المرارة، من خلال النظر على شاشة التلفاز.

متى يتم إجراء استئصال المرارة؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه يمكن إجراء عملية المرارة في الحالات التالية:

إذا كان هناك حصى في المرارة

إذا كانت المرارة متورمة و ملتهبة

إذا كانت المرارة مسرطنة

كيف تستعد لاستئصال المرارة؟

إجراء الموجات فوق الصوتية على البطن

إجراء تحليل دم وبول

توقيع نموذج موافقة يمنح الإذن بإجراء العملية

قد يُطلب من المريض عدم تناول أو شرب أي شيء قبل العملية بـ8 ساعات

إخبار الطبيب في حالة الحمل أو الشكّ في الحمل

إخبار الطبيب في حالة وجود حساسية من أي دواء

إخبار الطبيب عن الأدوية التي تتناولها يوميًا، ويشمل ذلك الأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية

إخبار الطبيب في حال وجود تاريخ في اضطرابات النزيف أو تناول أي دواء مسيّل للدم

النظام الغذائي

وقد تجعلك زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بحصوات المرارة. كما أن فقدان الوزن بسرعة كبيرة قد يزيد من فرص تكوين حصوات المرارة.

وأوضح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK) أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة عن طريق الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي سليم.

هذا ما يوصي به الخبراء للمساعدة في الوقاية من حصوات المرارة: