ما الفرق بين الفلفل الأحمر والأخضر والبرتقالي؟

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كل ما تحتاج معرفته حول فوائد فيتامين C للبشرة وكيفية استخدامه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتعدّد ألوان الفلفل الحلو بين الأحمر، والأخضر، والبرتقالي، ما يدفع البعض إلى التساؤل عن الفرق بين الألوان الثلاثة، رغم أن جميعها تأتي من فصيلة النبات نفسها.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني، أن الفلفل الحلو غني بفيتامين "سي".

ولكن، يحتوي الفلفل الأخضر على ضعف كمية فيتامين "سي" الموجودة في الفلفل البرتقالي، بينما يحتوي الفلفل الأحمر على ثلاثة أضعاف ذلك.

فوائد فيتامين (سي)

وكشفت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن أبرز 6 فوائد لفيتامين "سي"، أو ما يُعرف بـ"حمض الأسكوربيك".

وجاء من بينها:

يساعد على حماية الخلايا والحفاظ عليها.

يحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

يساعد على التئام الجروح.

يساعد على تصنيع الكولاجين.

يعمل كمضاد للأكسدة.

يُحسّن معدل امتصاص الحديد.

ومن المعروف أن فيتامين "سي" يُساهم في تقوية المناعة، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا).

ويوجد فيتامين "سي" في الكثير من المنتجات الطبيعية مثل: الخضار، كالفلفل الرومي، والفاكهة من بينها الفراولة، والجوافة، والبرتقال، واليوسفي.

وأوضح موقع "National Library of Medicine" الإلكتروني الرسمي أن ثمار الفلفل الحلو وبذوره وأوراقه تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا.

وتأتي من بينها الفينولات، والفلافونيدات، والكاروتينات، والتوكوفيرول.

وتُظهر هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومثبطة للمناعة، ومحفزة للمناعة، ولها أنشطة مضادة لمرض السكري، ومضادة للأورام، ووقائية للأعصاب، وغيرها.

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