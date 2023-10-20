كيف تعرف ما إذا كنت لا تزال ناقلًا للعدوى بعد تعافيك من المرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كيف يمكن لشخص أن يعرف ما إذا كان ناقلًا للعدوى؟ وما هو متوسط المدة التي يمكنه خلالها نقل العدوى للآخرين، لفيروسات مثل كورونا، أو الإنفلونزا، أو الفيروس المخلوي التنفسي، أو نزلات البرد؟ وما الاحتياطات التي يجب على المصاب اتخاذها في المدرسة، والعمل، والمنزل؟

هذا ما قالته الخبيرة الطبية لدى CNN، الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة السياسة الصحية والإدارة بكلية معهد ميلكن للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، والتي عملت سابقًا كمفوضة الصحة في مدينة بالتيمور الأمريكية.

CNN: هل من طريقة سهلة لمعرفة ما إذا كان شخص ما معديًا بعد إصابته بعدوى فيروسية؟

دكتورة لينا وين: في الواقع كلا. بالنسبة للعديد من الفيروسات، قد يكون الشخص المصاب معديًا حتى قبل أن تبدأ الأعراض بالظهور.

هناك بعض الاختبارات التي قد تخبرك بأنك مصاب بالفيروس، لكن لا تفي بالغرض بعد الإصابة. الاستثناء الوحيد هو "كوفيد-19". إذ بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الشخص الذي تتحسن أعراضه وكانت نتيجته سلبية بعد اختبارين لفيروس كورونا في المنزل بفارق 48 ساعة يمكن أن ينهي العزلة.

أما احد العوامل الأكثر تعقيدًا فتتمثّل بأن العديد من الأشخاص قد يستمرون بالمعاناة من الأعراض بعد انتهاء فترة العدوى، مثل السعال، لكنها لا تعكس العدوى المستمرة أو الخطر على الآخرين.

CNN: ما هو متوسط ​​المدة الذي يمكن أن ينقل خلالها شخص ما الفيروس إلى الآخرين إذا كان مصابًا بفيروسات شائعة مثل فيروس كورونا، أو الإنفلونزا، أو الفيروس المخلوي التنفسي، أو نزلات البرد؟

دكتورة لينا وين: دعنا نستعرض كل واحدة من هذه. يمكن أن ينتشر الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19" (SARS-CoV-2)، عبر أفراد مصابين ولا تظهر عليهم أعراض شائعة مثل السعال، والحرارة، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق. هذا الشخص مثل من يعاني من أعراض، قد يكون معديًا أيضًا.

ويقدر العلماء أن فترة العدوى القصوى لـ"SARS-CoV-2" تكون خلال 48 ساعة قبل ظهور الأعراض ثم في الأيام الخمسة الأولى بعد ذلك. توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يعزل الشخص المصاب بـ"كوفيد-19" نفسه لمدة خمسة أيام، ثم يرتدي قناعًا عالي الجودة ومناسبًا عندما يقترب من الآخرين في الأيام الخمسة التالية، ما لم تكن نتيجة اختباره سلبية باختبارين متتاليين.

بالنسبة للإنفلونزا، يُرجح أن يكون نقل العدوى من دون أعراض أقل شيوعًا. في حين أنها قد تنتشر قبل ظهور الأعراض، ويُعتقد أن فترة العدوى القصوى تكون بعد ثلاثة إلى أربعة أيام من بدء المرض.

يتمتع الفيروس المخلوي التنفسي بفترة عدوى أطول. عادةً ما يكون المصابون بفيروس RSV، وهو عدوى تنفسية شائعة جدًا يُعتقد أنها تصيب كل طفل تقريبًا قبل أن يبلغ العامين، معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام بعد ظهور الأعراض، ويُحتمل انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض أيضًا، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.، ويمكن لبعض الرضع والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الاستمرار في نشر الفيروس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بعد توقف ظهور الأعراض.

أما بالنسبة لنزلات البرد، فهناك أكثر من 200 فيروس يمكن أن يسببها. وتعتمد فترة العدوى على الفيروس وصحة الفرد المصاب، لكنها تتبع عمومًا نمطًا شبيهًا باللفيروسات الأخرى.

CNN: مع هذه الفترات الطويلة من العدوى المحتملة، ما الاحتياطات التي يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض البرد اتخاذها في المدرسة وأماكن العمل؟

دكتورة لينا وين: لقد أدركت المدارس وأماكن العمل منذ فترة طويلة أنه من غير الواقعي الطلب من الناس البقاء في منازلهم حتى تنتهي الفترة التي يمكن أن ينقلوا فيها العدوى. وحتى لو كانت لديهم سياسات تطالب الناس بالبقاء خارج المدرسة أو العمل حتى أسبوعين أو حتى أربعة أسابيع على سبيل المثال، بعد اختفاء الأعراض، فسيظل هناك انتشار فيروسي بسبب انتقال العدوى من دون أعراض أو قبل ظهورها.

ونظرًا لأن الأطفال يمرون بمتوسط ​​ست حالات من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية سنويًا، والبالغين من اثنين إلى أربع حالات، فإن هذا النوع من السياسات من شأنه أن يؤدي إلى الكثير من حالات الغياب، ما يؤثر على تعلّم الأطفال ونموهم.

CNN: ما الذي على الناس فعله للحد من نقل العدوى إلى من يعيشون معهم؟

دكتورة لينا وين: هذا أمر صعب. يعرف أهل الأطفال الصغار أنهم غالبًا ما يصابون بالمرض عندما يصاب أطفالهم بذلك لأنه من الصعب جدًا تجنب العدوى عندما تكون على اتصال وثيق بهم.

والمفتاح هو تحديد الأشخاص في الأسرة الأكثر عرضة لعواقب وخيمة في حال أصيبوا بهذه الفيروسات. إذا كان شخص ما مسنًا ويعاني من حالات طبية خطيرة، فمن المنطقي فصل الشخص المصاب عن ذلك الشخص. لا ينبغي لهذين الشخصين تناول الطعام معًا أو التواجد في الغرفة ذاتها لمدة أسبوع بالحد الأدنى، بعد بدء الأعراض.

من الصعب جدًا تجنب هذه العدوى الفيروسية، لكنني أريد التأكيد على أن الأساليب الوقائية تنجح بالفعل. اغسل يديك، أو استخدم معقم اليدين بشكل متكرر. وتأكد من تلقي لقاحاتك بانتظام، ضمنًا لقاح "كوفيد-19" المحدث، ولقاح الإنفلونزا، ولقاح RSV الجديد لمن هم في عمر 60 عامًا وما فوق. وتقلل هذه اللقاحات، بشكل حاسم، من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، كما أنها تقلل من فرصة إصابتك بهذه الفيروسات المحددة.