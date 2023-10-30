هل أفران الميكروويف آمنة فعلًا لتسخين وطهي الأطعمة؟

نشر الاثنين ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن أفران الميكروويف تُعد عنصرًا أساسيًا في الكثير من المطابخ، إلّا أنها لا تزال من بين الأجهزة المنزلية المثيرة للجدل.

وبينما يشيد العديد من الأشخاص بمزاياها في توفير الوقت والمجهود، يخشى آخرون من كونها مضرّة بالصحة.

موجات الميكروويف

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الموجات الدقيقة عبارة عن إشعاعات غير مؤينة، وهي لا تعكس مخاطر الأشعة السينية ذاتها أو الأنواع الأخرى من الإشعاعات المؤينة.

لكن إشعاع الميكروويف يمكنه تسخين أنسجة الجسم بالطريقة ذاتها التي يُسخن بها الطعام.

وقد يؤدي التعرض لمستويات عالية من أفران الميكروويف إلى حروق الجلد أو إعتام عدسة العين.

وتكون أفران الميكروويف آمنة لتسخين وطهي الأطعمة عند استخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

ومن المهم الحفاظ على الفرن في حالة جيدة، والتحقق من إغلاق الباب بإحكام، حتى لا تتسرّب منه موجات الميكروويف.

هل تأتي راحة الطهي في الميكروويف على حساب العناصر الغذائية للأطعمة؟ وأي نوع من طرق الطهي سيؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية؟

وتشمل العوامل التي تؤثر على فقدان العناصر الغذائية في الأطعمة أثناء الطهي:

الوقت (كلما طالت مدة طهي الطعام، زاد فقدان العناصر الغذائية)

درجة الحرارة (كلما زادت الحرارة، زاد فقدان العناصر الغذائية)

كمية السائل الذي يتم طهي الطعام فيه (كلما زاد الماء، زاد فقدان العناصر الغذائية)

وسواء تم اختيار الميكروويف أو طرق الطهي التقليدية، يجب خفض أوقات الطهي قدر الإمكان.

وفي وقت سابق، أشار حساب "عش بصحة"، وهو المنصة الرئيسة للتوعية الصحية التابعة لوزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر منصة "إكس"، إلى 4 طرق مختلفة لطهي طعام صحي:

السلق

البخار

الشوي

التحميص

وسلًطت التغريدة الضوء على بعض الخطوات التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند طهي الطعام:

أولًا، من المهم الابتعاد عن شوي الأطعمة إلى حد الاحتراق.

ثانيًا، احرص على استخدام الزيوت غير المشبعة.

ثالثًا، امتنع عن استخدام الزبدة والدهون الحيوانية والدهون المهدرجة جزئيًا.

وفي وقت سابق، قدمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء، لافتة بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أهمية تناول الغذاء الصحي والآمن للحفاظ على الصحة طول الحياة، ووجهت بتناول أطعمة صحية نظيفة ووجبات غذائية تحتوي على الخضار والفاكهة المفيدة لتعزيز المناعة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على نظافة مكان الطهي، وضرورة الفصل بين الطعام النيئ والمطهي، والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل تناوله، بحسب تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وفيما يلي 5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء: