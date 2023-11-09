مصادر النزيف الخارجي..ماذا يعني تدرج لون الدم الأحمر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعتمد جسم الإنسان على الدورة الدموية لتوصيل الأكسجين إلى الأعضاء والأنسجة مثل القلب، والدماغ، والجلد. وإذا فقد الشخص الكثير من الدم ، فقد يفشل نظام الدورة الدموية، في قدرته على توصيل ما يكفي من الأكسجين. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صدمة وربما الموت.

ويتخذ نزيف الدم العديد من الأشكال، تعرّف في الإنفوغراف أعلاه إلى أنواع أو مصادر النزيف الخارجي، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والسكان المصرية:

النزيف الشعيري

يسيل ببطء على سطح الجلد من الشعيرات الدموية

الدم لونه أحمر

النزيف الوريدي

يسيل بانسيابية مستقرة وثابت التدفق

لونه أحمر غامق

النزيف الشرياني