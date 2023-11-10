بذور الشيا..ما هي فوائدها ولماذا تُشعرك بالشبع؟

دراسة: هذه الحبّة اليومية يمكن أن تساعد الناس في خسارة الوزن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر الألياف بقدرتها على تحسين عمليات الجهاز الهضمي وتخفيف حالات الإمساك.

لكن ما قد يجهله كثيرون هو أنها تساهم أيضاً في المحافظة على وزن صحي، وخفض خطر الإصابة بأمراض السكري، وأمراض القلب، وحصى المرارة الهضمية، وحصى الكلى.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن تناول الأغذية الغنيّة بالألياف، مثل الفاكهة والخضار، يُقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون بنسبة 12 إلى 20٪.

ويبقى السؤال، ما أفضل شيء يمكنك تناوله؟ والإجابة هي بذور الشيا.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"MedlinePlus"، وهي خدمة معلومات عبر الإنترنت تابعة للمكتبة الوطنية للطب بالولايات المتحدة أن ملعقة واحدة فقط، ستمنحك 20% من الألياف اليومية الموصى بها.

وتُعتبر بذور الشيا غنيّة بالأحماض الدهنية الأساسية، أي "أوميغا-3" و"أوميغا-6".

ومن المعروف أن الأحماض الدهنية الأساسية هي مواد دهنية يحتاجها الجسم ليقوم بوظائفه. ويجب الحصول عليها من الأطعمة.

ويتضاعف حجم بذور الشيا عند إضافتها إلى الماء، ما يشكل مادة هُلامية، حيث تُحافظ على انتظام حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

وإذا كنت ترغب في تخفيف وزنك، ستُساعدك بذور الشيا على الشعور بالشبع بسرعة، ما يدفعك إلى تناول كميات أقل من الطعام.

كيف يتم إعدادها؟

يمكن إضافة بذور الشيا أو رشّها على أي شيء تقريبًا.

وعلى سبيل المثال، تستطيع استخدامها بدلًا من فُتات الخبز، أو رشّها على السلطات، أو استخدامها في المشروبات، أو العصائر، أو الزبادي، أو دقيق الشوفان.

ويمكنك أيضًا إضافة بذور الشيا إلى الحساء أو أي أطباق مطبوخة.

ولا تنسى أن تُجرّب مزجها في خليط الفطائر أو الخبز المُحمّص الفرنسي.