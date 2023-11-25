من زبدة الفول السوداني إلى الأفوكادو.. ما هي الأطعمة التي قد تحتوي على السالمونيلا وكيف تتجنبها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقِي شخصان حتفهما، وأصيب 99 آخرين على الأقل بالمرض نتيجة تفشّي عدوى السالمونيلا المرتبطة بتناول الشمّام والفاكهة المقطّعة الملوّثة، وفق ما أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، الجمعة.

وسُجلت حالات السالمونيلا في 32 ولاية أمريكية متّصلة بهذا التفشي، ونقل 45 شخصًا إلى المستشفى.

وأشارت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أنّ السلطات الصحيّة في ولاية مينيسوتا أبلغت عن حالتَي الوفاة.

بالتوازي مع هذا التفشي، زاد عدد العلامات التجارية المشاركة في عملية سحب الفاكهة ذات الصلة لتشمل الشمام الكامل من العلامة التجارية Rudy، والعلامة التجارية Freshness Guaranteed، وشرائح الشمّام المقطّع مسبقًا من العلامة التجارية RaceTrac، بالإضافة إلى بعض منتجات الفاكهة من Vinyard وAldi.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) أنّ الشمام الذي تمّ سحبه يحتوي على ملصق مكتوب عليه "Rudy" أو "Malichita"، ويحمل رقم 4050، وعبارة "Product of Mexico/ produit du Mexique " (منتج من المكسيك).

وذكرت الوكالة أنه إذا كان لديك في المنزل أي من هذه المنتجات التي تم سحبها ، تخلّص منها أو أعدها إلى المتجر الذي اشتريتها منه. تأكد من غسل أي أغراض أو أسطح لامست الفاكهة بواسطة الماء الساخن والصابون. سوف تساعد غسالة الأطباق أيضًا على التخلص من البكتيريا.

كما تحثّ مراكز مكافحة الأمراض الشركات على عدم بيع الفاكهة الملوّثة، وغسل وتعقيم العناصر التي تلامست معها.

والسالمونيلا، بكتيريا يمكن أن تسبّب القيء، والإسهال، وتشنجات المعدة، والحرارة.

وتبدأ الأعراض عادة بعد ست ساعات إلى ستة أيام من ابتلاع الشخص للبكتيريا.

ويجب الحصول على رعاية طبية فورًا إذا كنت تعتقد أنك تناولت بعضًا من هذه الفاكهة الملوثة وتعاني من حرارة فاقت 39 درجة مئوية، أو إسهال مستمر لأكثر من ثلاثة أيام، أو إسهال دموي، أو قيء لا يتوقّف، أو جفاف.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالسالمونيلا، لكن بعض الفئات تعد أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، ضمنًا كبار السن، والحوامل، والأطفال، ومَن يعانون من أمراض كامنة تضعف جهاز المناعة.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تُعد عدوى السالمونيلا شائعة، إذ تسبّب البكتيريا حوالي 1.35 مليون إصابة بشرية و265 ألف حالة استشفاء في الولايات المتحدة سنويًا.

ومثل هذه العدوى تصنّف مكلفة أيضًا، إذ تكلّف عدوى السالمونيلا المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة 4.1 مليار دولار سنويًا، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها أنها ستواصل التحقيق في تفشي المرض لتحديد أي منتجات أخرى من الشمام أو قطع الفاكهة قد تكون ملوثة.