يمكن أن يثير التوتر والرغبة في الكمال.. إليك كيف يمكنك حماية صحتك العقلية خلال موسم العطلات

خبراء الصحة يحذرون من أن موسم العطلات المقبل قد يؤدي إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع بدء موسم العطلات، قد تدرك أنّك نسيت الحصول على لقاحي كورونا والإنفلونزا.

والخبر السار هو أنّه لم يفت الأوان بعد للحصول على اللقاحات، ولكن ماذا عن تلقيهما في الوقت ذاته؟

وأشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى أنّ ذلك خيار متاح، ولكن هل ينبغي عليك القيام بذلك حقًا؟

ووجدت دراسة حديثة لمزاعم Medicare أنّ هناك زيادة طفيفة، لكنها لا تزال نادرة جدًا، في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بالنسبة لكبار السن الذين يحصلون على جرعة عالية من لقاح الأنفلونزا و"كوفيد-19" في الوقت ذاته.

وتجسَّد الخطر بحدوث 3 سكتات دماغية لكل 100 ألف جرعة من لقاح كورونا ثنائي التكافؤ من شركة "فايزر"، وحوالي 3 نوبات إقفارية عابرة لكل 100 ألف جرعة من لقاح كورونا ثنائي التكافؤ من شركة "مودرنا".

ولم تجد دراسات أخرى الخطر ذاته، ولذلك أعلنت مراكز مكافحة الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أنّه لا يوجد تغيير في توصيات اللقاحات الخاصة بها في الوقت الحالي.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض، الدكتورة ماندي كوهين، لـCNN إنّ الشيء الأكثر أهمية هو حصول الأشخاص على اللقاحات في المقام الأول، ومن الجيد القيام بذلك في وقتٍ مبكر من موسم انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

وشرحت كوهين: "من المؤكد أنّ الحصول على لقاحات متعددة في اليوم ذاته أمر لا بأس به"، كما أنّها أوصت بالحديث مع الأطباء أو الممرضين "بشأن ما هو مناسب لك".

هل يؤثر تلقي لقاحين في الوقت ذاته على مستوى الحماية؟

وجدت دراسة صغيرة قُدِّمت في مؤتمر اللقاحات الأخير لعام 2023 في مدينة بوسطن الأمريكية أنّ العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تلقوا لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا ثنائي التكافؤ في اليوم ذاته تمتعوا باستجابات أعلى للأجسام المضادة مباشرةً بعد حصولهم عليها، وبعد 6 أشهر أيضًا، وذلك مقارنة بالذين حصلوا على اللقاحات في أيام مختلفة.

ولكن لم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي استكشفت هذا السؤال.

وبشكلٍ محير، توصلت دراسات أخرى إلى نتيجة معاكسة، أو لم تجد أي فرق بين إعطاء اللقاحات معًا، أو في أيام مختلفة.

وهذه واحدة من الدراسات الأولى التي وجدت أنّ منح اللقاحين في الوقت ذاته يزيد من مستويات الأجسام المضادة.

وأشارت سوزانا باروش، وهي طالبة في المرحلة الثانوية في كامبريدج بماساتشوستس، والتي قادت البحث، إلى الحاجة لتكرار النتائج قبل قبولها كحقيقة.

نتائج من العالم الحقيقي

ومن المطمئن أنّ دراسة حديثة كبيرة أجراها باحثون في شركة "فايزر"، والتي نظرت في النتائج الصحية لدى الأشخاص الذين حصلوا على لقاح الأنفلونزا و"كوفيد-19" معًا أو بشكلٍ منفصل، قد وجدت اختلافًا بسيطًا بين المجموعتين.

ووجدت الدراسة أنّ معدلات الاستشفاء، وزيارات غرف الطوارئ، وزيارة الأطباء كانت متشابهة بين المجموعتين.

وبشكلٍ عام، زاد احتمال قيام المجموعة التي حصلت على الجرعتين في الوقت ذاته بزيارة الطبيب أو غرفة الطوارئ جراء كورونا.

ولكن كانت من غير المرجح أن تحتاج المجموعة إلى رعاية طبية بسبب الأنفلونزا، ما يُشير إلى أنّ الحصول على الجرعتين معًا أدى إلى تحسين الحماية المناعية ضد عدوى الأنفلونزا.

لذا تعتمد كيفية الحصول على اللقاحات الخاصة بك على التفضيلات الشخصية إلى حدٍ كبير، ولكن يرى خبير الأمراض المعدية في جامعة "فاندربيلت"، الدكتور ويليام شافنر، أنّ جمعها معًا أمر منطقي للغاية، خاصّة في هذه المرحلة من الموسم.