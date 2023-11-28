المقلاة أم الميكروويف..هذه أفضل الطرق لإعادة تسخين بقايا الطعام لديك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما لم تكن من النوع النادر من الأشخاص الذين يحبون طهي كل وجبة من الصفر يوميًا، فإن بقايا الطعام تُعد جزءً لا مفر منه من الحياة.

وتوفر بقايا الطعام استراحة من عملية الطهي وتحضير الطعام المستمر.

لكن بالنسبة للكثيرين، فإن كلمة "بقايا الطعام" تعني أن مذاق الطعام يختلف في اليوم التالي، أي يُصبح رطبًا أو يابسًا، أو يبقى في الجزء الخلفي من الثلاجة حتى يتعفّن.

كما تساهم بقايا الطعام التي لا يرغب أحد بتناولها في هدر الطعام. وفي الولايات المتحدة، يتم إلقاء حوالي 20% من الطعام المطبوخ في سلة المهملات كل عام، وفقًا لدراسة حديثة.

ولكن كيف يمكننا تغيير النظرة السلبية حول بقايا الطعام؟

وبعد سنوات من المحادثات (جلسات العلاج الغذائي بشكل أساسي) مع الطهاة العاديين، تعتقد كاتبة الطعام، كيسي باربر، أن الحل يكمن في إجراء تعديلات بسيطة على الطريقة التي نعيد بها تسخين الطعام، مع إعطاء الأولوية للطرق التي تحافظ على طعم وقوام الوجبات كما طُهيت لأول مرة.

فيما يلي استراتيجيات باربر لإعادة تسخين وجبات الطعام بحيث تبقى ذات مذاق لذيذ خلال تناولها للمرة الثانية أو الثالثة:

لماذا لا يُعد استخدام الميكرويف هو الخيار الأفضل دائمًا؟

غالبًا ما يكون اللجوء إلى الميكروويف هو الخيار الأول عند إعادة تسخين بقايا الطعام، ولكنها ليست دائمًا الطريقة التي ستعطي أفضل النتائج لغالبية الأطعمة. Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

عند التعامل مع بقايا الطعام، عادة ما نقوم بإدخال هذه المأكولات في الميكروويف ثم تسخينها. ولكن هذه ليست دائمًا الطريقة التي ستعطي أفضل النتائج لغالبية الأطعمة.

وأوضحت مارغوت فيجينت، وهي أستاذة الهندسة الكيميائية بجامعة باكنيل في بنسلفانيا، أنه رغم أن جميع أنواع نقل الحرارة تحدث من خلال ثلاث طرق أي التوصيل والحمل الحراري والإشعاع، فإن "أفران الميكروويف تعمل وفق مجموعة قواعد مختلفة تمامًا" مقارنة بالأفران التقليدية ومواقد الطهي عندما يتعلق الأمر بتسخين الطعام.

وأشارت فيجينت إلى أن الطاقة الحرارية الناتجة عن إشعاع الميكروويف تولد الحرارة عن طريق جعل جزيئات الماء في الطعام "تهتز".

لا يمكن للحرارة الناتجة عن طاقة الميكروويف أن تنتج تفاعل ميلارد، وهو الاسم العلمي لتأثير الكرملة الناتج عن طهي الأطعمة في درجات حرارة عالية.

هذا هو السبب في أن شريحة البيتزا المطبوخة في الميكروويف ستبقى رخوة، إذ أن القشرة المقرمشة سابقًا تمتص الرطوبة من الجبن وصلصة الطماطم أثناء وضعها في الثلاجة. وعند إعادة تسخينها في الميكروويف، ستنشط جزيئات الماء الموجودة في القشرة وتغلي، مما يجعل قوامها رخوا بدلاً من إعادة قرمشته مرة أخرى.

ولهذا السبب أيضًا يكون مذاق شريحة الدجاج المقلية أو كومة من البطاطس المقلية مخيبًا للآمال بعد تسخينه في الميكروويف. وبدلاً من اللجوء إلى الميكروويف باعتباره أول خيار لإعادة التسخين، ستتمتع بتجربة أكثر إرضاءً إذا حاولت تكرار الطريقة الأصلية للطهي قدر الإمكان.

ضع في اعتبارك فرن المحمصة أو المقلاة الهوائية أو المقلاة

يمكن أن يوفر استخدام فرن مسطح أو مقلاة هوائية أو حتى مقلاة بسيطة نتائج ممتازة لإعادة تسخين العديد من بقايا الطعام. Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً لإعادة تسخين الطعام بهذه الطرق التي لا تستخدم الميكروويف، لكن المقايضة بين الوقت والطعم أمر يستحق العناء.

وتتمتع غالبية أفران التحميص الجديدة بوظائف متعددة تتجاوز التحميص البسيط، إذ يمكن لهذه الأفران إعادة تسخين الطعام بدون انتظار التسخين المسبق، والعديد منها يقدم خيارات الحمل الحراري، أو القلي بالهواء.

يمكن لمقلاة الهواء القياسية أن تعمل بشكل مماثل للفرن لاستعادة القرمشة وبقاء الأطعمة طرية. وبغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، ابدأ بإعادة تسخين أطباقك عند 360 إلى 375 درجة فهرنهايت حتى تجد النقطة المثالية التي تعمل بالنسبة لك.

كما يمكن للمقلاة البسيطة أيضًا أن توفر نتائج ممتازة للعديد من بقايا الطعام، مثل مقالي الحديد الزهر والمقالي المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويمكن استخدامها لإعادة تسخين المعكرونة والكاري، والأطباق المقلية، وغيرها من الأطعمة المطبوخة أو التي تحتوي على صلصة.

ويُعد إضافة الماء أو المرق المفتاح لاستعادة القوام لأطباقك المفضلة في المقلاة بالإضافة إلى إعادة تسخين قطع اللحوم مثل الديك الرومي أو الدجاج.

أضف بضع ملاعق كبيرة من السائل إلى الطعام، ثم قم بتغطيته وإعادة تسخينه على نار متوسطة إلى منخفضة، مع التحريك من حين لآخر.

وإذا بدأ الطعام بالالتصاق قبل تسخينه، أضف المزيد من السوائل حسب الحاجة.

وتمثل الأطعمة المخبوزة الاستثناء من قاعدة "أضف الماء فقط". وفي هذه الحالة، ابتعد عن الماء وأعد قلي الأطعمة في كمية صغيرة من الزيت لاستعادة الطبقة المقرمشة.

ما هي الأطعمة التي يمكن إعادة تسخينها بالميكروويف؟

ليست هناك حاجة للتخلي عن أفران الميكروويف تمامًا، إذ يمكن أن تكون رائعة لإعادة تسخين الحساء واليخنات أو الأطعمة النشوية مثل البطاطس المهروسة والأرز Credit: Photo Illustration by Alberto Mier/CNN

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مكون سائل رئيسي، مثل الحساء واليخنات، مناسبة بشكل طبيعي لإعادة التسخين بالميكروويف. وتحتوي الخضار على نسبة عالية من الماء، ولهذا السبب يتم طهيها على البخار بشكل مثالي في الميكروويف أيضًا.

وتعمل أجهزة الميكروويف أيضًا بشكل جيد مع الأطعمة النشوية مثل الأرز أو البطاطس.

وقالت فيجينت: "تتبلور جزيئات النشا هذه في الثلاجة"، ويمكن أن تساعد أفران الميكروويف في إعادة ترطيب النشويات واستعادة القوام الكريمي الرقيق لهذه الأطباق.

لا تنسى بقايا الطعام في المقام الأول!

غالبًا ما ينتهي الأمر ببقايا الطعام في الجزء الخلفي من الثلاجة، لكن يمكنك وضع خطة لتتبع هذه الوجبات الجاهزة . Credit: Photo Illustration by Alberto Mier

يعد وجود خطة وجبات أساسية واحدة من أهم الطرق التي يمكنك من خلالها عدم نسيان بقايا الطعام. ويمكن أن تكون استراتيجيتك بسيطة مثل لصق سبورة بيضاء على الثلاجة لتدوين قائمة بوجبات الطعام داخلها.