الملفوف..ما أبرز فوائده الصحية على الجسم؟

ليس للتحلية فقط.. إليك فوائد قد لا تعرفها عن العسل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أنه يُعتبر من بين أقدم أنواع الخضار الموجودة، إلّا أن الملفوف لا يزال يُمثّل عنصرًا غذائيًا أساسيًا في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الملفوف يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

ويمكن أن يُفيدك تناول الملفوف بـ:

الوقاية من السرطان

الوقاية من أمراض القلب

المساعدة على التئام الجروح بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (سي)، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية

وإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا لتخفيف وزنك، فيتميز الملفوف في كونه أقل أنواع الخضار التي تتضمن السعرات الحرارية والدهون.

التسوق والتحضير والتخزين

تجنب الملفوف الذي يحتوي على ثقوب. واحرص على شمّ رائحة اللّب عند التسوق.

يجب أن يتم تبريد الملفوف النيء الكامل في كيس من البلاستيك.

يجب أن تكون أوراق الملفوف الأحمر والأخضر ثابتة ولونها جيد.

نصائح الطبخ

يمكن طهي الملفوف على البخار، أو سلقه، أو طهيه في الميكروويف، أو حشوه، أو تناوله نيئًا.

قم بإزالة أي أوراق متغيرة اللون أو ذابلة قبل الطهي.

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الملفوف يُعتبر من بين المصادر الغنية بفيتامين "ك".

ويحتاج البالغون إلى حوالي 1 ميكروغرام يوميًا من فيتامين (ك) لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وتشمل أعراض النقص بفيتامين (ك) ما يلي: