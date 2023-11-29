أرقام صادمة.. عدد حالات الانتحار بأمريكا الأعلى في 2022

(CNN)—كشفت البيانات المؤقتة الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكبر عدد وفيات بسبب الانتحار في الولايات المتحدة العام 2022 أكثر من أي عام آخر عودة إلى العام 1941 على الأقل.

وتوفي ما لا يقل عن 49,449 شخصًا بسبب إيذاء النفس المتعمد في عام 2022 - أي بمعدل يتجاوز الـ14 حالة وفاة لكل 100,000 شخص.

وكان الرجال أكثر عرضة للوفاة الناجمة عن الانتحار بنحو أربع مرات من النساء، وكانت المعدلات أعلى بين كبار السن من الرجال. لكن معدل الانتحار ارتفع بمقدار الضعف بين النساء في عام 2022، مع زيادات كبيرة بشكل خاص بين النساء البيض والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.

ورغم الزيادة الإجمالية، تظهر البيانات المؤقتة من عام 2022 علامات تحسن في المعدلات بين الأطفال والمراهقين، إذ انخفض معدل الانتحار بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاما بنسبة 18% عام 2022، ليصل إلى نحو 2 حالة وفاة لكل 100 ألف طفل، كما انخفض المعدل بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بنسبة 9% إلى نحو 14 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

وعلى مستوى المراهقين، فشهدت معدلات انتحار الشباب تحسنا مقارنة بالشابات، لكن البيانات الأولية تظهر أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار بين المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا كانت لا تزال بين الذكور.