انتفاخ البطن؟ 4 خطوات رئيسية لمساعدتك على حلّ المشكلة

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يشعر المرء بالامتلاء أو الانتفاخ بشكل مفرط بسبب الغازات، أو الإمساك، أو حتّى نتيجةً لابتلاع الهواء بشكلٍ مفرط.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" أن هناك 4 خطوات رئيسية من شأنها أن تُساعدك في ذلك:

مارس التمارين الرياضية

يمكن أن يساهم المشي السريع لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، 4 مرات أسبوعيًا، في تحسين وظيفة الأمعاء وتقليل انتفاخ البطن.

وتساعد التمارين الرياضية في التخلص من الفضلات.

وتُعتبر أيضًا وسيلة للتخلص من التوتر الذي يمكن أن يكون سببًا رئيسيًا لمشاكل الجهاز الهضمي.

تناول طعامًا أقل للتغلب على انتفاخ البطن

وإذا كان يُزعجك انتفاخ البطن وعسر الهضم، فإن تناول وجبات طعام أصغر حجمًا، وأكثر تكرارًا، وببطء أكبر، أفضل لصحتك.

وبذلك، ستتجنب الحمل الزائد على جهازك الهضمي.

ومع مرور الوقت، ستُصبح معدتك أصغر تدريجيًا، وستشعر بالشبع عند تناول كميات أقل.

تجنب الأطعمة التي تسبب أعراضًا مزعجة

ويُعتبر الطعام من بين العوامل الرئيسية للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

ومن الضروري أن تتجنب الأطعمة التي تسبب أعراضًا مزعجة، مثل الانتفاخ، أو الإمساك، أو الإسهال.

ولا تُكثر من تناول الخيارات الحمضية، مثل عصير الجريب فروت، أو القهوة، أو الشاي، أو الأطعمة الغنيّة بالبهارات، وذلك لتقليل خطر إصابتك بحرقة المعدة وآلام البطن.

الملح والانتفاخ

يميل الناس إلى تناول الكثير من الملح في نظامهم الغذائي، ما قد يسبب انتفاخ البطن.

ويُنصح البالغين بعدم تناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميًا.

وتشمل الأطعمة المالحة كلًا من رقائق البطاطس، والحساء، والكاتشب، وحتى حبوب الفطور.

وتجنب إضافة المزيد من الملح إلى الوجبات وعند الطهي. واحرص على استبداله بمنتجات أكثر صحية في مطبخك.

ونشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، بعض الاقتراحات المفيدة للصحة.

وتُعد الأعشاب الطبيعية والمجففة من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك، من دون الحاجة لاستخدام الملح.

ومن بين هذه الأعشاب، يمكنك استخدام الريحان، وإكليل الجبل، والزعتر، وورق الغار، والنعناع، والبقدونس، والشبث، وغيرها.

وهناك أيضًا العديد من البدائل الأخرى التي يمكن استخدامها في طعامك، مثل التوابل، والثوم، والفلفل الأسود، وعصير الليمون، والقرفة، والخل.

وفي وقت سابق، نشر حساب "مدينة الملك عبدالله الطبية" الرسمي على منصة "إكس" تغريدة توضح 5 طرق من شأنها أن تُساعدك على تخفيف الانتفاخ والغازات: